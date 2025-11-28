Ούτε το πρωί της Παρασκευής εμφανίστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην πρωινή εκπομπή του Mega και επικρατεί πλέον έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του 74χρονου παρουσιαστή.

Το στενό του περιβάλλον τηρεί σιγή ιχθύος, αν και γρήγορα διαψεύστηκαν οι φήμες που τον ήθελαν να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, που έχει συμπληρώσει ήδη μία εβδομάδα απουσίας από τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις- κάτι τέτοιο είχε συμβεί τελευταία φορά όταν συνεργαζόταν με την Κατερίνα Καινούργιου-, αν όλα πάνε καλά, αναμένεται να επιστρέψει στο πλευρό της Φαίης Σκορδά το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την πρώην σύντροφό του, Σοφία Βόσσου, και τη νυν συντροφό του, Ελένη Μαστραγγελή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο ίδιος ήθελε να επιστρέψει στο Buongiorno από την Πέμπτη, αλλά οι στενοί του συνεργάτες του είπαν πως για τη δική του ασφάλεια θα ήταν καλύτερο να ξεκουραστεί όλη την εβδομάδα μέχρι να αναρρώσει τελείως και να γυρίσει έχοντας ανακτήσει όλες του τις δυνάμεις. «Αντιμετώπισε ένα πρόβλημα αναπνευστικής φύσης που πέρασε» λένε πάντως οι πρώτες πληροφορίες.

«Είναι όλοι πολύ προστατευτικοί μαζί του- ειδικά η Φαίη» λέει πρόσωπο από το επαγγελματικό του περιβάλλον. «Εκείνος στεναχωριέται όταν απουσιάζει από την εκπομπή αλλά ευτυχώς τον προσέχει και τον φροντίζει πολύ η σύντροφός του η Ελένη».

Τι θα έλεγε για την «Ιθάκη» του Τσίπρα ο Μικρούτσικος;

Η «ατυχία» όλων αυτή τη φορά ήταν πως η επικαιρότητα των ημερών που είχε ως πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα, είχε ανάγκη από το σχόλιο ενός ανθρώπου έντονα πολιτικοποιημένου, όπως ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος έχει τοποθετηθεί πολλές φορές για εκείνον. Μένει μάλιστα να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί η πρόβλεψή του που έλεγε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα προχωρήσει σε δημιουργία κόμματος μέχρι τις επόμενες εκλογές.