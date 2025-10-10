Με αφορμή τη χτεσινή ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Κωνσταντίνο Ζούλα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκανε μια αιχμηρή τοποθέτηση για τα πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας των σταθμών: «Όταν ένας διεθυντής γίνεται σχεδόν πρόσωπο της showbiz κάτι δεν πάει καλά» σχολίασε ο 74χρονος συνεργάτης της Φαίης Σκορδά. «Αυτοί οι ρόλοι είναι πρόσωπα της σκιάς που δένουν, λύνουν, οργανώνουν».

Η Φαίη Σκορδά δεν έδειξε να συμφωνεί μαζί του, αναφέροντάς του το παράδειγμα του Γιάννη Λάτσιου και του Τζώνη Καλημέρη, που έχουν υπάρξει διευθυντές προγράμματος στην ιδιωτική και τη δημόσια τηλεόραση με την προσωπική τους ζωής να έχει απασχολήσει πολύ τα Μέσα: «Και οι δύο άλλαζαν κανάλι σαν πουκάμισο» της απάντησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. «Και οι δύο περνάγανε την ίδια χρονιά από όλα τα κανάλια».

Advertisement

Advertisement

Αν και το όνομά τους ακούγεται συχνά-πυκνά στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αυτή την περίοδο, τόσο ο Τζώνης Καλημέρης όσο και ο Γιάννης Λάτσιος βρίσκονται εκτός τηλεόρασης.

Το 2001 ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν καλεσμένος στον γάμο του Γιάννη Λάτσιου με την Ελένη Μενεγάκη.

Η τελευταία φορά που ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε βρεθεί στο ίδιο επαγγελματικό περιβάλλον με τον Τζώνη Καλημέρη, ήταν την περίοδο που συνεργαζόταν με την Κατερίνα Καινούργιου στον Alpha και ο δεύτερος ήταν Σύμβουλος Δίοικησης στην εταιρεία παραγωγής Barking Well του Νίκου Κοκλώνη.