Bryan Johnson: Ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει για πάντα

Επί 12 μήνες, ο Smith ακολούθησε τον Johnson και το αποτέλεσμα είναι το ντοκιμαντέρ του Netflix «Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever», που έκανε πρεμιέρα την 1η Ιανουαρίου, στο οποίο καταγράφονται οι αμφιλεγόμενες «πρακτικές ευεξίας» που εφαρμόζει, όχι μόνο για να αψηφήσει τη γήρανση αλλά και για να γυρίσει πίσω το ρολόι του οργανισμού του, «να γίνει ξανά 18 χρονών».