Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη βορειοδυτική Γερμανία, στην κωμόπολη Bohmte, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους και τις αρχές. Ένα αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, παρέσυρε ένα επτάχρονο παιδί που έπαιζε σε τραμπολίνο στον κήπο του σπιτιού του και κατέληξε καρφωμένο στη στέγη ενός γειτονικού αχυρώνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα χτύπησε αρχικά ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, διέσχισε έναν φράχτη και μπήκε στον ιδιωτικό χώρο της κατοικίας. Αφού τραυμάτισε σοβαρά το παιδί, πέρασε από ανώμαλο έδαφος, εκτοξεύθηκε στον αέρα και προσγειώθηκε με σφοδρότητα στη σκεπή του αχυρώνα, σε ύψος περίπου τριών μέτρων.

Ο οδηγός, ένας 42χρονος άνδρας, και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης τα δύο τους παιδιά, 11 και 12 ετών, καθώς και ένας 13χρονος, οι οποίοι υπέστησαν ελαφρότερους τραυματισμούς.

A car dramatically crashed into a barn roof in Bohmte, Germany, on Saturday, injuring several people, including a seriously hurt seven-year-old boy.#Germany #Bohmte #CarCrash #Firefighter #Alert #Rescue #Helicopters #NorthwesternGermany #LatestNews pic.twitter.com/bFhOd7TGnc