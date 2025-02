Δύο νέες ταινίες Batman αλλά μάλλον απίθανη η επιστροφή του Ρόμπερτ Πάτινσον

via Associated Press

via Associated Press

Δύο ταινίες «Batman», «Clayface» και η 2η σεζόν του «The Penguin»

Τα DC Studios παραμένουν επίσης σε «ανοικτές συζητήσεις», όπως δήλωσε ο Σαφράν, για την ταινία «Batman: The Brave and the Bold». Για τα δύο στελέχη, «η ιστορία συνδέεται όμορφα», όπως δήλωσαν και σκοπεύουν να ασχοληθούν αρκετά με αυτή καθώς αγαπούν ιδιαίτερα τον Batman. Δυστυχώς, ο Γκαν δήλωσε ότι, «είναι πολύ απίθανο να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Ρόμπερτ Πάτινσον για την ταινία «The Brave and the Bold».