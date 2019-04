Η Αντέλ δεν μιλά για την προσωπική της ζωή. Αλλά μόλις χώρισε

Kevin Mazur via Getty Images

Συνδετικός κρίκος των δύο φαίνεται πως ήταν ο γνωστός τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας και παραγωγός, Ed Sheeran (Shape of you). To ζευγάρι άρχισε να βγαίνει από το καλοκαίρι του 2011 μετά από ένα ρομαντικό τους ταξίδι στη Φλόριντα.

Από τότε κι έπειτα, οι κοινές τους εμφανίσεις άρχισαν να πολλαπλασιάζονται. Την επόμενη χρονιά, τον Ιούνιο του 2012, ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.