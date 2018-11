«Ο παππούς μου είχε πρώτο ξάδερφο τον Κώστα Φρυγανιώτη, τον δικηγόρο» μου εξηγεί η ίδια. Μόλις μου είπαν ότι υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος που ονομάζεται Φρυγανιώτης και ότι κατάγεται από το Αλιβέρι, τα έχασα. Αμέσως πήρα τηλέφωνο τη Σοφία (σ.σ. ξαδέρφη του Τζόζεφ) και την ρώτησα εάν ο πατέρας της είχε άλλο αδερφό εκτός από τον Κώστα. Μου απάντησε ότι είχε, ότι τον έλεγαν Γιάννη και ότι είχε φύγει για την Αυστραλία και δεν γύρισε ποτέ. Όταν του το είπα συγκινήθηκε πάρα πολύ».

-Εμφανισιακά σας θύμισε κάποιον;

-Ναι! Έμοιαζε πάρα πολύ με τον πατέρα του Γιώργου και της Σοφίας, τον Ευάγγελο.

Έτσι, στις 28 Μαΐου του 2018, ο Τζόζεφ θα βρει την οικογένεια του πατέρα του και η οικογένειά του θα βρει κάτι πολύτιμο από τον αδερφό που χάθηκε στην Αυστραλία.

Η Βάνα Φρυγανιώτη, η ανιψιά του, επικοινώνησε αμέσως μαζί του, για να κανονίσουν συνάντηση. Στα μηνύματα που ανταλλάσσουν δείχνει ανακουφισμένος που δέχτηκαν το νέο με τόση χαρά. «Δυνατό αγκάλιασμα to you and dear Vasiliki with many tears in my eyes. Thank you. Thank you», της γράφει.

«Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να είχε γίνει λάθος, να μην είναι συγγενής σας;», ρωτάω τη Βάνα.

«Όχι, καθόλου. Κανένα από τα στοιχεία που υπήρχαν δεν οδηγούσε στη σκέψη ότι μπορεί να είναι λάθος ή ψέματα. Η αρχική του εικόνα έδειχνε έναν άνθρωπο πάρα πολύ συγκροτημένο. Και ίσως ήταν τόσο θετική αυτή σαν είδηση, που δεν ήθελα να βάλω τίποτα αρνητικό στο μυαλό μου. Και όταν τον είδαμε στο αεροδρόμιο, ε, εκεί βεβαιωθήκαμε. Εκείνες τις ημέρες ένιωθα πραγματικά τι πάει να πει ευτυχία...».

Η πτήση του έφτανε στο Ελ. Βενιζέλος στις 18 Ιουνίου. Είχε πει στην Βάνα ότι θα φοράει μαύρα για να τον αναγνωρίσουν. Όταν όμως τον βλέπει ο Γιώργος, ο ξάδερφός του, μέσα στο πλήθος, τον κατάλαβε αμέσως. «Δεν βλέπεις; Αυτός είναι δικός μας», τους είπε.