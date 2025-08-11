Δύο παιδιά στη Γάζα πέθαναν από αιτίες που σχετίζονται με υποσιτισμό το Σάββατο, αυξάνοντας τον αριθμό σε 100. 61.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου πριν από 22 μήνες.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση για την πλήρη κατάληψη της Γάζας, ο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπερασπίζεται σθεναρά την απόφασή δηλώντας πως το Τελ Αβίβ «δεν έχει άλλη επιλογή από το να ολοκληρώσει την αποστολή και να νικήσει ολοκληρωτικά τη Χαμάς». Στο μεταξύ μια ακόμη μεγάλη χώρα, η Αυστραλία ανακοίνωσε, σύμφωνα με το Reuters, πως θα προχωρήσει σε αναγνώριση Παλαιστινιακόυ Κράτους τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της ΓΣ του ΟΗΕ, ερχόμενη να προστεθεί τη Γαλλία και τον Καναδά που ανακοίνωσαν το ίδιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο που ωστόσο έθεσε ως όρο την βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.

«Σε αντίθεση με τους λανθασμένους ισχυρούς, αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος για τον τερματισμό του πολέμου το γρηγορότερο. Εχουμε περίπου το 70 με 75% της Γάζας κάτω από τον ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο. Έχουμε, ωστόσο, δύο εναπομείναντα ισχυρά σημεία (οχυρά της Χαμάς) εκτός ελέγχου, αυτά είναι η πόλη της Γάζας και τα κεντρικά στρατόπεδα στο Μαουάσι» τόνισε ο Νετανιάχου και συνέχισε λέγοντας πως: «Ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει εντολή να διαλύσει τα δύο εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και τους καταυλισμούς».

Μάλιστα στο φως έρχονται και νέες πληροφορίες για τους στόχους της νέας στρατιωτικής επιχείρησης και όπως έγινε γνωστό το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ έδωσε εντολή για την διάλυση των οχυρών της Χαμάς όχι μόνο στη Γάζα, αλλά και στους κεντρικούς καταυλισμούς και την περιοχή Μουάσι που αρχικά δεν ήταν στο σχέδιο.

Σημειώνεται πως οι καταυλισμοί αυτοί φιλοξενούν πάνω από μισό εκατομμύριο εκτοπισμένους κατοίκους της Γάζας. Επίσης βέβαια ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι έχουν καθοριστεί «ασφαλείς ζώνες», ωστόσο υπάρχουν αναφορές πως και τέτοιες περιοχές έχουν βομβαρδιστεί στο παρελθόν.

O Νετανιάχου ενημέωσε τον Τραμπ για τη Γάζα – Κριτική για τη στάση των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ

Στο μεταξύ ο Νετανιάχου είχε ακόμη μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόδρο, Ντόναλντ Τραμπ και σύμφωνα με το γραφείο του πρώτου «Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο των υπόλοιπων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος μέσω της απελευθέρωσης των ομήρων και της ήττας της Χαμάς».

Σημειώνεται πως ο Τραμπ δεν έχει επικρίνει την απόφαση για νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα αντιθέτως φαίνεται πως σε συνεργασία με το Ισραήλ θα προσπαθήσει να αμβλύνει τις αντιδράσεις ανακοινώνοντας παράλληλα με την διεξαγωγή αυτής νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι δε ΗΠΑ προκάλεσαν για μια ακόμη οργή καθώς κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπερασπίστηκαν το Ισραήλ όπως αναφέρει το Associatd Press απορρίπτοντας κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα ως ψευδείς. Οι ΗΠΑ, έχοντας δικαίωμα βέτο, μπορούν να μπλοκάρουν οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου. Αντίθετα, Κίνα και Ρωσία καταδίκασαν τις ισραηλινές ενέργειες, κάνοντας λόγο για «συλλογική τιμωρία» και «απερίσκεπτη κλιμάκωση».

Επίσης οι μόνιμοι εκπρόσωποι Ελλάδας-που είναι αυτή την περίοδο και στο ΣΑ ως μη μόνιμο μέλους αυτού- η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Σλοβενία σε κοινή τους δήλωση πριν την Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα καταδίκασαν την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα με στόχο την κατάληψή της, καθώς -όπως τόνισαν- αυτή η ενέργεια κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Γάζα: 100 παιδιά νεκρά από πείνα – 61.400 νεκροί από τον πόλεμο σε 22 μήνες

Στο μεταξύ ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Γάζα δεν είναι απλώς μια κρίση πείνας, αλλά μαζική λιμοκτονία, με τον αξιωματούχο Ραμές Ρατζασίνγκαμ να δηλώνει: «Έχουμε ξεμείνει από λέξεις για να περιγράψουμε τον τρόμο».

Δύο παιδιά πέθαναν από αιτίες που σχετίζονται με υποσιτισμό το Σάββατο, φέρνοντας τον αριθμό των παιδιών που χάνουν τη ζωή τους λόγω πείνας σε 100 από την αρχή του πολέμου ενώ συνλικά 117 άνρθωποι έχουν πεθάνει από υποσιτισμό από τον Ιούνιο.

Ο αριθμός αυτός έρχεται να προστεθεί στους 61.400 Παλαιστίνιους στη Γάζα που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου πριν από 22 μήνες.

Η Αυστραλία θα προχωρήσει σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους

Στο μεταξύ , η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας, ο Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινή» ωσότου οι Ισραηλινοί κι οι Παλαιστίνιοι να έχουν δικά τους κράτη, είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών (κεντροαριστερά) στον Τύπο, εξηγώντας «πως η Αυστραλία θα αναγνωρίσει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει δικό του κράτος».

Παρόμοια αναγγελία έκαναν πρόσφατα οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Καναδά, ενώ αυτή της Βρετανίας από την πλευρά της ανακοίνωσε πως θα τις μιμηθεί αν το Ισραήλ δεν αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και δεν κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Επίσης άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Νορβηγία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία αναγνώρισαν πρόσφατα το Παλαιστινιακό Κράτος ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 147 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ.

