Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου ο στρατός να καταλάβει την κεντρική πόλη στη Γάζα με στόχο την πλήρη εξόντωση και τον αφοπλισμό της Χαμάς κα την απελευθέρωση των ομήρων όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η κατάληψη της πόλης της Γάζας (βόρεια) και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό «εκτός των ζωνών μάχης».

Κατά την ίδια πηγή, το σχέδιο που εγκρίθηκε προβλέπει «τον αφοπλισμό της Χαμάς», «την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», την «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και «τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και την «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Δεν ξεκαθαρίζεται αν σχεδιάζεται η επιβολή ισραηλινής κατοχής σε όλη τη Δυτική Όχθη, κάτι που ανήγγειλε ο κ. Νετανιάχου χθες.

Μιλώντας στο Fox News, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως «για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας, έχουμε σκοπό να απαλείψουμε τη Χαμάς εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος και να περάσουμε (την εξουσία) σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα είναι οποιοσδήποτε συνηγορεί υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από την απαίσια τρομοκρατία της Χαμάς».

H συνεδρίαση του υπουργικού συμβυλίου όμως δεν ήταν εύκολη καθώς διήρκεσε πάνω από 10 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.

Κατά εκτιμήσεις που μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει το 75% του παλαιστινιακού θύλακα που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από 23 μήνες πολέμου, με τον πληθυσμό να απειλείται από γενικευμένο λιμό, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η επιβολή πλήρους κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας θα απαιτούσε, όπως αναφέρει το Times of Israel, επιχειρήσεις πεντάμηνης διάρκειας, κατά δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, πέντε τουλάχιστον μεραρχίες.

Το σχέδιο φέρεται να επικεντρώνεται αρχικά στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας και στην επέκταση των κέντρων διανομής βοήθειας σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 News, στην πρώτη φάση του σχεδίου- σύμφωαν με την Jerusalem Post-το Ισραήλ θα εξέδιδε ειδοποίηση εκκένωσης στους κατοίκους της Πόλης της Γάζας — που εκτιμάται ότι αριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους, περίπου το μισό του πληθυσμού της Λωρίδας — για να δοθεί χρόνος για την εγκατάσταση πολιτικών υποδομών στην κεντρική Γάζα, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση το Ισραήλ θα εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση κατά την οποία προς εξόντωση της Χαμάς και απελευθέρωσης των ομήρων ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

