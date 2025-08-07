Το Ισραήλ αναμένεται σήμερα να εγκρίνει ένα σταδιακό σχέδιο για την κατάληψη νέων, εκτεταμμένων περιοχών στη Γάζα σε διάστημα έως και πέντε μηνών εκτοπίζοντας περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους κυρίως από την πόλη του παλαιστινιακού θύλακα και παρά τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Όπως αναφέρει το Times of Israel, το σχέδιο φέρεται να στοχεύει στην καταστροφή ό,τι έχει απομείνει από την Χαμάς και στην άσκηση πίεσης για να απελευθερώσει τους 50 ομήρους που εξακολουθεί να κρατά, περίπου 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί.

Η επιχείρηση θα ξεκινούσε με την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και των καταυλισμών στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα οδηγώντας περίπου 1εκατ. ανθρώπους, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, προς την ανθρωπιστική ζώνη Μαουάσι. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι υπουργοί ενδεχομένως αντιτίθενται στο σχέδιο, πολλά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιθανότατα θα εξασφαλίσει πλειοψηφία στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για να υποστηρίξει το σχέδιο του, κατά την συνεδρίαση που έχει προγραμαματιστεί για τις 6μμ.

Κατά τη διάρκεια μιας τρίωρης συζήτησης μεταξύ μιας μικρότερης κυβερνητικής ομάδας την Τρίτη, παρουσιάστικαν στον Νετανιάχου αρκετά εναλλακτικά σχέδια για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Τι θα περιλαμβάνει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Το σχέδιο φέρεται να επικεντρώνεται αρχικά στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας και στην επέκταση των κέντρων διανομής βοήθειας σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 News, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εξέδιδε ειδοποίηση εκκένωσης στους κατοίκους της Πόλης της Γάζας — που εκτιμάται ότι αριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους, περίπου το μισό του πληθυσμού της Λωρίδας — για να δοθεί χρόνος για την εγκατάσταση πολιτικών υποδομών στην κεντρική Γάζα, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση το Ισραήλ θα εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση κατά την οποία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε στο Bloomberg News την Τετάρτη ότι υπάρχει μια πίεση για την ταχεία προσθήκη 12 σημειών παροχής βοήθειας στις τέσσερις που λειτουργούν επί του παρόντος από το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Βέβαια το Ίδρυμα από την έναρξη της δραστηριοποίησης τους στη Γάζα εδώ και περίπου δύο μήνες έχει συνδεθεί με πολλές περιπτώσεις αιματοκυλίσματος αμάχων που είχαν μεταβεί σε αυτά για να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια αφού-όπως καταγγέλλεται- στα περισσότερα από αυτά άνοιξαν πυρ άνδρες του ισραηλινού στρατού.

«Τετραπλασιασμός [σ.σ. σημείων διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας] σε διάστημα δύο μηνών, αν είναι δυνατόν. Όλα έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση», είπε ο Χάκαμπι αφήνοντας έτσι να εννοηθεί πως όλα θα εξαργηθούν από τις στρατιωτικές εξελίξειες επί του πεδίου. «Νομίζω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ερωτήματα σχετικά με τις περιοχές του βορρά και εκεί θα εξαρτηθούν όλα από το εάν μπορεί ο ισραηλινός στρατός να καθαρίσει αυτές τις περιοχές και να τις καταστήσει ασφαλείς».

Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια από δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ανέφερε το Channel 12, προσθέτοντας ότι ο στόχος θα είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που παρακάμπτει τη Χαμάς, ενώ η πόλη της Γάζας θα βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Αναφορές από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan και το Channel 13 ανέφεραν ότι η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών και να περιλαμβάνει τέσσερις έως πέντε μεραρχίες του IDF.

Το Kan ανέφερε ότι εκτός από την πόλη της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, το σχέδιο ήταν η επιχείρηση να επεκταθεί σε καταυλισμούς στην κεντρική Γάζα, όπου ο IDF έχει κάνει ελάχιστους ελιγμούς μέχρι στιγμής.

Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να προωθηθεί περαιτέρω προς τον νότο, ενώ θα πραγματοποιηθούν ελιγμοί σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι. Το Kan πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές Αίγυπτος και Κατάρ πιέζουν το Ισραήλ – μέσω των ΗΠΑ – να μην εφαρμόσει το σχέδιο, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη Χαμάς να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις. Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές ασφαλείας που ανέφεραν ότι ο στόχος ήταν να προωθηθούν γρήγορα περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας προς τη νότια ζώνη Μαουάσι, με την ελπίδα ότι αυτό θα εξυπηρετούσε το σχέδιο για την ενθάρρυνση της μετανάστευσης από τη Γάζα.

Μεταξύ των στόχων του σχεδίου που έχει καταρτιστεί λέγεται επίσης ότι είναι η άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων. Ωστόσο, το Kan επικαλέστηκε έναν Ισραηλινό αξιωματούχο, ο οποίος εκτίμησε ότι οι πιθανότητες επιστροφής της Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν από την έγκριση του σχεδίου ως «σχεδόν μηδενικές».

Σύμφωνα με το Channel 12, ένας άλλος στόχος είναι η πιθανή ευθυγράμμιση με ένα προτεινόμενο πλαίσιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για μια συνολική συμφωνία. Ενώ το Ισραήλ μπορεί να διακόψει τις επιχειρήσεις εάν προχωρήσει αυτό το πλαίσιο, οι αξιωματούχοι το θεωρούν απίθανο, ανέφερε το δίκτυο.

Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει εντολή για να εξουσιοδοτήσει τον εαυτό του και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ να λάβουν επιχειρησιακές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων σταδιακών βημάτων.

Ένα εναλλακτικό σχέδιο στο τραπέζι, σύμφωνα με το Kan, είναι η περικύκλωση της πόλης της Γάζας και των κεντρικών καταυλισμών τη, ο αποκλεισμός της βοήθειας προς αυτές τις περιοχές και η έναρξη επιτόπιων επιδρομών, αντί της πλήρους κατάκτησης, με στόχο την πλήρη εξόντωση της Χαμάς.

Το μειονέκτημα θα ήταν ότι θα χρειαζόταν χρόνος, αλλά αξιωματούχοι ασφαλείας αναφέρουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα πριν από την κατάληψη των περιοχών.

Ο Τραμπ δεν αντιτίθεται στο σχέδιο, διαφωνεί όμως ο αρχηγός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το ζήτημα της κατάληψης ολόκληρης της Γάζας «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ», υποδεικνύοντας ότι δεν θα παρέμβει στη λήψη επί του θέματος. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλέστηκε έναν αμερικανό αξιωματούχο την Τετάρτη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον πράγματι δεν σχεδίαζε να παρέμβει, προσθέτοντας ότι ένα πρόσφατο προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς – που έδειχνε τον όμηρο Εβιατάρ Ντέιβιντ αδυνατισμένο και αναγκασμένο να σκάψει αυτό που μπορεί να γίνει ο δικός του τάφος – επηρέασε τον Τραμπ να λάβει την απόφαση «να αφήσει τους Ισραηλινούς να κάνουν ό,τι χρειάζεται». Ο αξιωματούχος πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποστηρίζει την ιδέα της προσάρτησης τμημάτων της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

Ωστόσο, πολλά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ανέφεραν ότι ο Ζαμίρ και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατά του σχεδίου για την πλήρη κατοχή της Γάζας, με το Channel 12 να επικαλείται τον Ζαμίρ να λέει σε συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών: «Η κατοχή της Λωρίδας θα έσυρε το Ισραήλ σε μια μαύρη τρύπα – αναλαμβάνοντας την ευθύνη για δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους, απαιτώντας μια επιχείρηση εκκαθάρισης διάρκειας ενός έτους, εκθέτοντας τους στρατιώτες σε ανταρτοπόλεμο και, το πιο επικίνδυνο, θέτοντας σε κίνδυνο τους ομήρους».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας προειδοποίησε επίσης στο Channel 12 ότι το Ισραήλ «θα μπορούσε να καταλήξει να εισέλθει εν γνώσει του σε ένα μοντέλο Βιετνάμ» – μια αναφορά στον εγκλωβισμό των ΗΠΑ σε έναν πολυετή, δαπανηρό σε ανθρώπινες ζωές και κόστος πόλεμο.

Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν επίσης ότι εάν το Ισραήλ προχωρήσει με το σχέδιο, αυτό θα υπάρξουν βαριές απώλειες μεταξύ των ισραηλινών στρατευμάτων, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan νωρίτερα την Τετάρτη.

Οι αξιωματούχοι στον τομέα της άμυνας εκτιμούν ότι «δεκάδες» στρατιώτες θα μπορούσαν να σκοτωθούν και ένας μεγάλος αριθμός θα τραυματιστεί στην επιχείρηση, ανέφερε το Kan. Ο απολογισμός του Ισραήλ στην χερσαία επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας ανέρχεται σε 459.