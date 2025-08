Ένα ακόμη βίντεο δόθηκε στην δημοσιότητα από την Ισλαμική Τζιχάντ και της Χαμάς, τις ένοπλες ομάδες στην Λωρίδα της Γάζας, στο οποίο εικονίζεται ένας ακόμη όμηρος να περιγράφει τις βασανιστικές ώρες που βιώνει λόγω της έλλειψης τροφής και την κατάρρευση του οργανισμού του. Οι δύο οργανώσεις υποστηρίζουν πως οι όμηροι υφίστανται ό,τι και οι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα κατηγορώντας το Τελ Αβίβ πως σπέρνει τον λιμό στα 2εκατ. κατοίκους.

Πρόκειται για τον 21χρονο Ρομ Μπρασφλάσκι που φαίνεται να υποφέρει και να λέει πως είναι στα πρόθυρα του θανάτου ενώ η τροφή που λαμβάνει είναι ελάχιστη. Κλαίγοντας μάλιστα ανφέρει: «υποφέρω από έναν πόνο που δεν μοιάζει καλός, δεν μπορώ να σταθώ όρθιος ή να περπατήσω» και σε ένα άλλο σημείο του βίντεο των περίου 6 λεπτών: «δεν έχουμε άλλο φαγητό ή νερό. Το προηγούμενο διάστημα μου έδιναν κάτι, σήμερα τίποτα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να ζήσω, πρέπει να σταματήσετε αυτό που κάνετε εδώ… Είμαι στο χείλος του θανάτου και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι άλλοι όμηροι είναι στην ίδια κατάσταση με μένα».

BREAKING: The family of Rom Braslavski has released a horrifying Hamas propaganda video showing the deliberate, systematic starvation of Rom — an innocent hostage held in Gaza for nearly two years. https://t.co/kVL2u8UGyc

Αντιδρώντας το βίντεο η μητέρα του σχολίασε: «Ποτέ δεν είχα δει τον γιο μου έτσι. Ο Ρομ δεν φωνάζει ούτε είναι θυμωμένος — μιλάει ήσυχα, με αδύναμη φωνή, σαν κάποιος που έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν έχει πια τίποτα για να παλέψει και ότι μπορεί να μην βγει ζωντανός από εκεί. Ρομ μου, κοιτάζω τα μάτια σου και βλέπω την απογοήτευση, την καρδιά σου που ραγίζει. Ακούω τη φωνή σου και ακούω τον πόνο. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά κάνω και θα κάνω τα πάντα για να σε βγάλω από εκεί και δεν θα σταματήσω μέχρι να γυρίσεις σπίτι». Όπως είπε δε ο χειρότερος εφιάλτης της, έγινε πραγματικότητα όταν είδα αυτό το βίντεο αφού για καιρό υπέθετε πόσο βασανιστική ήταν η ομηρεία του αλλά πλέον το έβλεπε με τα ίδια της τα μάτια.

Σχεδόν 600 πρώην αξιωματικοί του ισραηλινού τομέα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αρκετοί πρώην επικεφαλής της Μοσάντ και της Σιν Μπετ και του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καλούν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

«Σταματήστε τον πόλεμο στη Γάζα!», καλεί σε επιστολή το κίνημα «Διοικητές για την Ασφάλεια του Ισραήλ» (CIS), που υπογράφεται από 550 πρώην επικεφαλής και αξιωματικούς της κατασκοπείας, του στρατού, της αστυνομίας και πρώην διπλωμάτες και δημοσιοποιήθηκε την περασμένη νύχτα. «Ο πόλεμος αυτός σταμάτησε να είναι ένας δίκαιος πόλεμος και οδηγεί το Κράτος του Ισραήλ στο να χάσει την ταυτότητά του», προειδοποιεί ο Αμί Αγιαλόν, πρώην διευθυντής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, σε βίντεο που μεταδόθηκε από το ίδιο κίνημα για να συνοδεύσει τη δημοσιοποίηση της επιστολής.

«Εξ ονόματος της CIS, της μεγαλύτερης ομάδας πρώην διοικητών του στρατού, της Μοσάντ, της Σιν Μπετ, της αστυνομίας και αντίστοιχων αξιωματούχων του διπλωματικού σώματος, σας καλούμε να τερματίσετε τον πόλεμο στη Γάζα. Το κάνατε στον Λίβανο. Είναι ώρα να γίνει το ίδιο και στη Γάζα», είναι το μήνυμα που απευθύνουν στον πρόεδρο Τραμπ. «Ο Τσαχάλ (ο ισραηλινός στρατός) εδώ και καιρό έχει πετύχει τους δύο στόχους που μπορούσαν να επιτευχθούν διά της βίας: να εξαρθρώσει τις στρατιωτικές δομές και την κυβέρνηση της Χαμάς», εκτιμούν τα μέλη της CIS.

«Ο τρίτος, και σημαντικότερος, δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με συμφωνία: να επιστρέψουν πίσω οι όμηροι», τονίζουν οι υπογράφοντες. «Πιστεύουμε, ως επαγγελματίες, ότι η Χαμάς δεν αποτελεί πλέον στρατηγική απειλή για το Ισραήλ, και η εμπειρία μας μάς δείχνει ότι το Ισραήλ διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να διαχειριστεί τις τρομοκρατικές της δυνατότητες που έχουν απομείνει, εξ αποστάσεως ή με άλλο τρόπο», αναφέρεται στην επιστολή. «Ο εντοπισμός των υπόλοιπων υψηλόβαθμων αξιωματικών της Χαμάς μπορεί να γίνει και αργότερα», αλλά οι «όμηροι δεν μπορούν να περιμένουν», επιμένουν οι πρώην στρατιωτικοί διοικητές και επικεφαλής κατασκοπείας.

«Η αξιοπιστία σας μεταξύ της μεγάλης πλειονότητας των Ισραηλινών ενισχύει τη ικανότητά σας να οδηγήσετε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του στη σωστή κατεύθυνση», προσθέτουν οι ίδιοι. «Βάλτε τέλος στον πόλεμο, φέρτε πίσω τους ομήρους, σταματήστε τα δεινά και σχηματίστε έναν περιφερειακό-διεθνή συνασπισμό που θα βοηθήσει την Παλαιστινιακή Αρχή (μόλις μεταρρυθμιστεί) να προσφέρει στους κατοίκους της Γάζας και σε όλους τους Παλαιστίνιους μια εναλλακτική της Χαμάς και της διεστραμμένης ιδεολογίας της».

