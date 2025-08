Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε τη συνδρομή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) για να «προσφερθούν τρόφιμα» καθώς και «ιατρική περίθαλψη» σε ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκτυλίσσεται ανθρωπιστική καταστροφή, ενώ η Χαμάς αξίωσε σε αντάλλαγμα το άνοιγμα «ανθρωπιστικών διαδρόμων».

Η δημοσιοποίηση την Πέμπτη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και σύμμαχό του, τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, τριών βίντεο στα οποία εικονίζονται ισραηλινοί όμηροι, απισχνασμένοι, προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στο Ισραήλ και αναζωπύρωσε τον διάλογο για την ανάγκη να κλειστεί συμφωνία προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι οι άνθρωποι αυτοί, που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 — που αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου.

Στον θύλακο, ρημαγμένο έπειτα από 22 μήνες πολέμου, αντιμέτωπο με την απειλή «γενικευμένου λιμού» σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 26 νεκρούς χθες από πυρά ή σε βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού. Εννιά από αυτοί περίμεναν βοήθεια στον νότο, κοντά σε κέντρο διανομής τροφίμων του GHF, του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

