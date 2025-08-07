Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε την Πέμπτη πως το Ισραήλ σκοπεύει να αποκτήσει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας και μετά να την παραδώσει αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν κατάλληλα.

«Το σκοπεύουμε» είπε ο Νετανιάχου στο Fox News όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα έπαιρνε τον έλεγχο όλης της Λωρίδας. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως σώμα διακυβέρνησης σημείωσε.

«Θέλουμε να το παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν κατάλληλα, χωρίς να μας απειλούν και (να δώσουν) στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή» είπε, τονίζοντας πως το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα.

Επανέλαβε τους κύριους στόχους του Ισραήλ: Την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή όλων των ομήρων που απομένουν. Ο Νετανιάχου είπε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα αν η Χαμάς αφοπλιστεί και παραδώσει τους ομήρους.

Η Χαμάς αποδοκίμασε τις δηλώσεις Νετανιάχου, ισχυριζόμενη ότι το σχέδιο ισοδυναμεί με «πραξικόπημα» εν μέσω των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία της ισλαμιστικής οργάνωσης, υποστηρίζεται μεταξύ άλλων πως τα σχέδια του Νετανιάχου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καταδεικνύουν ότι στόχος του είναι να θυσιάσει τους Ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.

Με πληροφορίες από Reuters, Times of Israel