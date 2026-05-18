Σύγκρουση δύο αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέμου E/A-18 G Growler έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο πλαίσιο του Gunfighter Skies Air Show στο Άινταχο των ΗΠΑ, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο και φωτογραφίες.
Τα τέσσερα μέλη των πληρωμάτων εγκατέλειψαν τα αεροσκάφη τους με επιτυχία. Σε βίντεο από το συμβάν το ένα φαίνεται να πλησιάζει το άλλο από πίσω και να χτυπά το πίσω μέρος του με τη μύτη του από πάνω. Στη συνέχεια μπλέχτηκαν μεταξύ τους και άρχισαν να χάνουν γρήγορα ύψος, με τους χειριστές τους να χρησιμοποιούν τα εκτινασσόμενα καθίσματα πριν τα δύο αεροσκάφη της Growler Airshow Team του Electronic Attack Squadron (VAQ) 129 συντριβούν στο έδαφος και τυλιχτούν στις φλόγες. Ακολούθησε πυρκαγιά που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
Footage of the mid air collision between a pair of Navy Super Hornets/Growlers during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base moments ago. pic.twitter.com/yQqPavmSWk— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026
My buddy Henk Zuurbier took these from Mountain Home today. Glad both Crews were able to jump out.@CWLemoine pic.twitter.com/qiHSCGhRTV— Phil Landram (@KC135BOOMER) May 17, 2026
2 E/A-18G Growlers from the VAQ-129 Growler Demo Team are reported to have collided during the Gunfighter Skies Airshow at Mountain Home AFB, Idaho today. Both crews are reported to have ejected safely. pic.twitter.com/k5SWJ9mz1u— Thenewarea51 (@thenewarea51) May 17, 2026
Mid-air collision; Two EA-18G Growlers of the Growler Demo Team have been involved in a mid-air collision at the Mountain Home Airshow