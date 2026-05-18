Σύγκρουση δύο αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέμου E/A-18 G Growler έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο πλαίσιο του Gunfighter Skies Air Show στο Άινταχο των ΗΠΑ, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο και φωτογραφίες.

Τα τέσσερα μέλη των πληρωμάτων εγκατέλειψαν τα αεροσκάφη τους με επιτυχία. Σε βίντεο από το συμβάν το ένα φαίνεται να πλησιάζει το άλλο από πίσω και να χτυπά το πίσω μέρος του με τη μύτη του από πάνω. Στη συνέχεια μπλέχτηκαν μεταξύ τους και άρχισαν να χάνουν γρήγορα ύψος, με τους χειριστές τους να χρησιμοποιούν τα εκτινασσόμενα καθίσματα πριν τα δύο αεροσκάφη της Growler Airshow Team του Electronic Attack Squadron (VAQ) 129 συντριβούν στο έδαφος και τυλιχτούν στις φλόγες. Ακολούθησε πυρκαγιά που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

