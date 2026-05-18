Η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από το ταξίδι του προέδρου Πούτιν στην Κίνα αυτή την εβδομάδα και οι δύο πλευρές θα το χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν την «προνομιακή τους συνεργασία», σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν επισκέπτεται την Κίνα την Τρίτη και την Τετάρτη, λιγότερο από μία εβδομάδα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε στη χώρα για συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. «Έχουμε πολύ σοβαρές προσδοκίες για αυτή την επίσκεψη» είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Advertisement

Advertisement

Η αποκαλούμενη εταιρική σχέση «χωρίς όρια» μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό φυσικών πόρων στον κόσμο, έχει ενισχυθεί από τότε που η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εμείς και οι Κινέζοι φίλοι μας αναφερόμαστε σε αυτήν ως μια ιδιαίτερα προνομιακή και στρατηγική συνεργασία» είπε ο Πεσκόφ.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει αναπληρωτές πρωθυπουργούς, υπουργούς και επικεφαλής εταιρειών, είπε.

Ερωτηθείς αν θα συζητηθούν σχέδια για τον προταθέντα αγωγό αερίου Power of Siberia 2, που θα μπορούσε να παραδίδει επιπλέον 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως από ρωσικά κοιτάσματα της Αρκτικής στην Κίνα μέσω Μογγολίας, απάντησε πως «όλα τα ζητήματα που είναι στην οικονομική ατζέντα των διμερών μας σχέσεων φυσικά θα συζητηθούν».

Το Κρεμλίνο υποστήριξε επίσης πως ο ισχυρισμός του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ από τη Λευκορωσία δεν αξίζει να απαντηθεί από τη Ρωσία.

Την Παρασκευή ο Ζελένσκι είχε πει ότι η Ρωσία επιδιώκει να εμπλέξει τη Λευκορωσία πιο βαθιά στον πόλεμό της στην Ουκρανία και εξέταζε σχέδια για επίθεση στη βόρεια Ουκρανία ή σε κάποια χώρα του ΝΑΤΟ από την επικράτεια της Λευκορωσίας. «Μια τέτοια δήλωση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια προσπάθεια περαιτέρω υποκίνησης με σκοπό την παράταση του πολέμου και την κλιμάκωση των εντάσεων…δεν νομίζουμε ότι μια τέτοια δήλωση αξίζει οποιοδήποτε σχόλιο» είπε σε δημοσιογράφους.

Τη Δευτέρα το λευκορωσικό υπουργείο Άμυνας είπε πως οι ένοπλες δυνάμεις του, σε συνεργασία με τη Ρωσία, είχαν αρχίσει μια άσκηση για να δοκιμαστεί η ετοιμότητα χρήσης πυρηνικών όπλων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στοχεύεται κάποια άλλη χώρα.

Με πληροφορίες από Reuters