Σε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να «κατσάδιασε» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όταν ο τελευταίος προσπάθησε να πείσει τον ηγέτη των ΗΠΑ ότι οι αναφορές για εκτεταμένη πείνα στη Γάζα δεν είναι αληθινές, αλλά προπαγάνδα της Χαμάς,

Σύμφωνα με το αμερικανικό κανάλι ειδήσεων NBC, το οποίο επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, δύο πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ και έναν δυτικό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την κατάσταση, ο Νετανιάχου και ο Τραμπ είχαν μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία στις 28 Ιουλίου, η οποία κατέληξε σε καυγά λόγω των ανησυχιών του Λευκού Οίκου σχετικά με τη λειτουργία του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας, μιας προσπάθειας παροχής βοήθειας που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η ρίζα της έντασης μεταξύ των δύο ηγετών είναι η κρίση πείνας στη Γάζα.

Νετανιάχου: «Δεν υπάρχει πείνα στη Γάζα»

Στις 27 Ιουλίου, ενώ εμφανίσηκε σε μια εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ εκείνη την ημέρα, ο Νετανιάχου διατήρησε την άρνηση του Ισραήλ σχετικά με τις αναφορές για τεράστια πείνα στη Γάζα και δήλωσε: «Δεν υπάρχει πολιτική πείνας στη Γάζα. Και δεν υπάρχει πείνα στη Γάζα».

Την επόμενη μέρα, σε απάντηση, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι είχε δει εικόνες παιδιών στη Γάζα που «φαίνονται πολύ πεινασμένα», ότι υπάρχει «πραγματική πείνα» εκεί και ότι «αυτό δεν μπορείς να το αρνηθείς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου ζήτησε τότε ιδιωτικά να μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Τραμπ, ισχυρίστηκαν ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και ο πρώην Αμερικανός αξιωματούχος. Οι δύο ηγέτες συνδέθηκαν τηλεφωνικά μέσα σε λίγες ώρες, είπαν οι αξιωματούχοι στο NBC.

Σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, δύο πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ και τον δυτικό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τη συζήτηση, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ στο τηλέφωνο ότι η εκτεταμένη πείνα στη Γάζα ήταν μια «επινόηση» της Χαμάς και δεν ήταν αλήθεια. Είπαν ότι ο Τραμπ φώναξε στον Νετανιάχου αφού τον διέκοψε, ισχυριζόμενος ότι οι σύμβουλοί του του είχαν παράσχει αποδείξεις που έδειχναν ότι τα παιδιά εκεί λιμοκτονούσαν και ότι δεν ήθελε να ακούσει ότι η πείνα ήταν μια «πλάνη».

Ένας από τους πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκε για την κλήση την περιέγραψε ως «μια άμεση, κυρίως μονόπλευρη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας», στην οποία ο Τραμπ ήταν αυτός που «μιλούσε κυρίως».

Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη εκδώσει δήλωση σχετικά με αυτή την έντονη ανταλλαγή απόψεων.