Η ΔΕΗ συμμετέχει στο καινοτόμο ερευνητικό έργο intelWATT

Στο καινοτόμο ερευνητικό έργο intelWATT συμμετέχει η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ολοκληρώνοντας πρόσφατα την πιλοτική εγκατάσταση ανάκτησης νερού απορρίψεων Πύργου Ψύξης στην Μονάδα 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Το ερευνητικό έργο intelWATT, «Intelligent Water Treatment Technologies for water preservation combined with simultaneous energy production and material recovery in energy intensive industries», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ε.Ε. και έχει στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών κατεργασίας νερού και την εφαρμογή τους σε βιομηχανικά περιβάλλοντα για την αύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσης και εξοικονόμησης.