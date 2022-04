Η τελευταία συναυλία της Έιμι Γουάινχαουζ στο Γκλάστονμπερι πρώτη φορά σε βινύλιο

via Associated Press

via Associated Press

Ο δίσκος με τίτλο «Live at Glastonbury 2007» σηματοδοτεί την 15η επέτειο από την θρυλική της ερμηνεία στη σκηνή «Pyramid» του μουσικού φεστιβάλ, στην οποία είχε ερμηνεύσει τα τραγούδια, «Rehab», «You Know I’m No Good», «Tears Dry On Their Own» και «Valerie».