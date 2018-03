Η ιστορία της Ασπασίας: «Θέλω να βρω τη βιολογική μου μητέρα στην Ελλάδα, θέλω να λυτρωθώ...»

«Γεννήθηκα χωρίς ονοματεπώνυμο και πιστοποιητικό γεννήσεως στην Ελλάδα. Η ημερομηνία που δόθηκε στα νόμιμα χαρτιά μου ήταν η 25η Σεπτεμβρίου, 1957 and the orphan number 45011, by the Municipal 1957 και ο αριθμός μου ήταν 45011, στο Δημοτικό Ορφανοτροφείο της Αθήνας. Το 2011, που αναζήτησα το παρελθόν μου με γραπτό αίτημα στο ορφανοτροφείο για πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό μου, έλαβα μια σύνοψη της ζωής μου πριν από την είσοδό μου στο ορφανοτροφείο.

Σύμφωνα με το ιστορικό με εγκατέλειψαν στο κατώφλι της οδού Αριστοφάνους αριθμός 12, στην περιοχή Καλαμάκι της Αθήνας. Αυτή ήταν η κατοικία του Δημητρίου και της Ασπασίας Μπούχλα (και οι δύο έχουν πεθάνει). Το έγγραφο αναφέρει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, 1957, δύο χωροφύλακες με παρέλαβαν και με πήγαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα στην Αργυρούπολη. Ο ένας ήταν ο Δημήτριος Μπούχλας και ο άλλος ο Φίλιππος Μπαρμπαγιάννης. Στη συνέχεια με παρέλαβε το Δημοτικό Ορφανοτροφείο της Αθήνας όπου βαφτίστηκα στις 23 Οκτωβρίου 1957 and 1957. Το ορφανοτροφείο μου έδωσε το όνομα Ασπασία και το επίθετο Ρίγα. Ταξίδεψα από την Ελλάδα με την αεροπορική εταιρεία KLM Royal Dutch Airlines, στις 9 Ιουλίου, 1958 και έφτασα στο Χιούστον του Τέξας στις 10 Ιουλίου 1958.

Πότε έμαθες πως ήσουνυιοθετημένη;

Οι γονείς μου, ένα ζευγάρι από την Πολωνία δεν έκρυψαν ποτέ από μένα και τον υιοθετημένο αδελφό μου πως δεν ήμασταν βιολογικά τους παιδιά. Μας έλεγαν πως ήμασταν πολύτιμα πλάσματα γιατί μας επέλεξαν και μας αγάπησαν. Δεν έκρυψαν το γεγονός πως μας υιοθέτησαν και αυτή η γνώση μας βοήθησε στην πορεία να καταλάβουμε τι σήμαινε η υιοθεσία.