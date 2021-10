Η συγγραφέας του Sex And The City δηλώνει ότι η σειρά δεν ήταν «πολύ φεμινιστική» στο φινάλε

Παρά το γεγονός ότι η συγγραφέας του «Sex and the City» Κάντας Μπάσνελ θα είναι για πάντα ταυτισμένη με την Κάρι Μπράντσο, έχει μία νηφάλια άποψη για το εμβληματικό franchise του HBO που είναι βασισμένο στο έργο της.

Μιλώντας πρόσφατα στη New York Post, η Μπάσνελ είπε ότι δεν κατανοεί απολύτως τη γοητεία που συνεχίζει να ασκεί το «Sex and the City», που θα αναβιώσει ως μίνι σειρά στο HBO Max με τίτλο «And Just Like That ...» τον Δεκέμβριο.

«Δεν βλέπω τη σειρά με τον τρόπο που την βλέπουν οι άλλοι. Δεν αναλύω κάθε λεπτομέρεια. Είναι μία υπέροχη σειρά, πραγματικά αστεία. Αλλά υπάρχουν φαν, που… είναι σαν η σειρά να τους “καθοδηγεί”».

Με καταγωγή από το Κονέκτικατ, η Μπάσνελ ξεκίνησε την καριέρα της ως αρθρογράφος στον The New York Observer στις αρχές της δεκαετίας του 1990, καταγράφοντας τη δική της ερωτική ζωή, καθώς και τα ειδύλλια συνομηλίκων της από το Μανχάταν. Τα άρθρα της συγκεντρώθηκαν αργότερα στο βιβλίο «Sex and the City» (1997), στο οποίο και βασίστηκε η πρώτη σεζόν της ομώνυμης σειράς στο HBO.