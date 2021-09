«And Just Like That»: Πρώτες σκηνές με Κάρι και Mr. Big από το reboot του Sex And the City

Τρελά ερωτευμένοι εμφανίζονται η Κάρι και ο Mr. Big στις πρώτες σκηνές της σειράς «And Just Like That...», reboot του «Sex And the City».

Στο τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα το HBO Max το βράδυ της Κυριακής, μετά την τελετή απονομής των βραβείων Emmy -ένα preview με πλάνα από τις νέες παραγωγές της πλατφόρμας- το θρυλικό τηλεοπτικό ζευγάρι εμφανίζεται να ζει το ρομάντσο του. Ο Κρις Νοθ - Mr. Big αγκαλιάζει τρυφερά την Κάρι - Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην κουζίνα, ενώ σε άλλη σκηνή, ανταλλάσσουν φιλιά.

Τα αποσπάσματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά τη διαρροή που έφερε τους δύο πρωταγωνιστές να χωρίζουν και μία φωτογραφία που τους έδειχνε σε στιγμή μεγάλης έντασης. Βεβαίως, η επιλογή των σκηνών στα τρέιλερ γίνεται με σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, οπότε ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή τι πρόκειται να συμβεί.

Σε άλλο στιγμιότυπο η στυλάτη Κάρι Μπράντσο, συντροφιά με τις φίλες της Μιράντα (Σίνθια Νίξον) και Σάρλοτ (Κριστίν Ντέιβις) γυρίζουν για να χαιρετήσουν κάποιον.

Η Κιμ Κατράλ, η τέταρτη της παρέας από τη σειρά του HBO (1998-2004) και τις δύο ταινίες (2008 και 2010), επέλεξε να μείνει εκτός μετά τα παράπονα της για την Πάρκερ.

Ούτε ο Κρις Νοθ είχε «κλειδώσει» στη νέα μίνι σειρά που αφηγείται τη ζωή της γυναικείας παρέας σήμερα στη Νέα Υόρκη. Ένιωθε ότι είχε κλείσει τον κύκλο με τον ρόλο του ως Mr. Big μέχρι που ο εκτελεστικός παραγωγός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ τον έπεισε να επιστρέψει στην αναβίωση της σειράς.