Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει σε συγγενείς και φίλους ο άδικος χαμός της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου που άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ευαγγελισμό.

Η 40χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαϊδη, παρέμεινε νοσηλευόμενη για περίπου 10 μέρες καθώς η υγεία της είχε επιδεινωθεί από τη μάχη με τον καρκίνο.

Advertisement

Advertisement

Αυτή τη στιμγή στο κοιμητήριο του Χολαργού τα κοντινά της πρόσωπο λένε το τελευταίο «αντίο» στο χαμογελαστό κορίτσι.

Σε ανάρτησή τους, οι αδελφές της απέδωσαν φόρο τιμής στην αδελφή τους και ζήτησαν, αντί στεφάνων, οι φίλοι της θα διαθέσουν το ανάλογο ποσό στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.

Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειας της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου:

«Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική.

Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που τη διακατείχε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας.

Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών).

Οι αδερφές και η οικογένειά της».

Ο Ντέμης Νικολαϊδης

Γιώργος Καραγκούνης Κατερίνα Λάσπα

Κατερίνα Καινούργιου Αντώνης Νικοπολίδης Ο Κώστας Κατσουράνης με τη σύζυγό του Σάββας Πούμπουρας