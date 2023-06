Η SWOT Hospitality παρουσιάζει το πολυτελές Lindian Village Beach Resort Rhodes

“Το Lindian Village Beach Resort Rhodes αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη στο αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην Ελλάδα, μετά από τα πρόσφατα ανοίγματα των Sea Breeze Santorini Beach Resort and The Royal Senses Resort & Spa Crete. Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία μας με τη Zetland Capital and τη SWOT Hospitality στην παρουσίαση αυτού του εξαίρετου resort στην Ελλάδα, που αποτελεί σημαντική αγορά για την ανάπτυξη της Hilton. To παραθαλάσσιο θέρετρο με τη μαγευτική θέα στο Αιγαίου, αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους ταξιδιώτες που αναζητούν ένα καταφύγιο χαλάρωσης και επιθυμούν να ανακαλύψουν τις ομορφιές του νησιού.”