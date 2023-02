Η θρυλική Siouxsie και οι Interpol στο Release Athens x SNF Nostos

Η θρυλική Siouxsie επιστρέφει μετά από 15 χρόνια και ανεβαίνει στη σκηνή της Πλατείας Νερού για να μας υπενθυμίσει γιατί θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες των τελευταίων δεκαετιών. Headliner στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, την Παρασκευή 23 Ιουνίου, τρίτη ημέρα του Release Athens x SNF Nostos θα είναι οι Interpol, το συγκρότημα που στις αρχές των 00s συντάραξε τη σκηνή της Νέας Υόρκης, αλλά και ολόκληρο τον μουσικό κόσμο, επαναφέροντας τον ήχο του post punk και δίνοντάς του μία σύγχρονη διάσταση.

Η Siouxsie ξεκίνησε την καριέρα της το 1976 και μέσα στα επόμενα χρόνια θα παρουσίαζε μια σειρά από δίσκους (με τους Banshees, τους Creatures αλλά και solo), πρωτοποριακούς, άκρως επιδραστικούς και επιτυχημένους. Αυτό που ήταν σαφές από πολύ νωρίς ήταν το γεγονός πως η επιρροή της δεν περιοριζόταν στην υπέροχη μουσική της, αφού η παρουσία της - ένα κράμα επιθετικότητας, δύναμης και μιας ιδιαίτερης ευαισθησίας - θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με τον Ziggy Stardust του Bowie. Ο μουσικός της κατάλογος με τους Banshees είναι γεμάτος αριστουργηματικούς δίσκους και αξεπέραστα τραγούδια αλλά, ταυτόχρονα, η εικόνα και η προσωπικότητά της έχουν συμβάλλει ώστε να θεωρείται το απόλυτο είδωλο για γενιές μουσικών και θαυμαστών.

Το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ της, “Mantaray”, κυκλοφόρησε το 2007, ενώ το 2008 έπαιξε μαζί με τον Angelo Badalamenti στα World Soundtrack awards. Το 2013, πραγματοποίησε δύο sold-out shows στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, στο πλαίσιο του Meltdown της Yoko Ono, εκπλήσσοντας τους 5.000 θεατές με ένα set που περιλάμβανε ολόκληρο το κλασικό album των Siouxsie and the Banshees, “Kaleidoscope”, μαζί με πολλά hits, από το “Face To Face” μέχρι το “Here Comes That Day”.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2015, ηχογράφησε το “Love Crime”, το ανατριχιαστικό κομμάτι που κλείνει το τελευταίο επεισόδιο της σειράς “Hannibal”. Ήταν κάτι που συζητήθηκε πολύ στη Βρετανία, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα πως, παρά τη λαμπρή καριέρα της, λίγα πράγματα είναι γνωστά για το ποια πραγματικά είναι η Siouxsie Sioux, γεγονός σπάνιο για μια καλλιτέχνιδα που βρίσκεται κάτω από το φως των προβολέων εδώ και τέσσερις δεκαετίες, πιθανότατα διότι η Siouxsie κάνει πάντα ακριβώς αυτό που θέλει – κάτι που δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα.

Η ανακοίνωση της επιστροφής της στη σκηνή τον περασμένο Δεκέμβριο αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές μουσικές ειδήσεις της χρονιάς που πέρασε.

Οι Interpol δημιουργήθηκαν το 1997 στη Νέα Υόρκη και αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της μουσικής έκρηξης που έζησε η πόλη στις αρχές των 00s, με συγκροτήματα όπως οι Strokes, Yeah Yeah Yeahs, TV On The Radio και πολλοί ακόμα. Ο ήχος τους πατούσε γερά στην παράδοση του post-punk και σε βρετανικά συγκροτήματα όπως οι Smiths, οι Joy Division, οι Chameleons και οι Echo and the Bunnymen, αλλά την ίδια στιγμή, χάρη στις κιθάρες του Daniel Kessler, το στιβαρό rhythm section και τη χαρακτηριστική φωνή του Paul Banks, δημιούργησαν ένα προσωπικό ύφος που τα επόμενα χρόνια θα γινόταν το καλούπι που θα έβγαζε πολυάριθμους μιμητές.

Στο ντεμπούτο, “Turn On The Bright Lights” (2002), αλλά και το “Antics” (2004) που το διαδέχτηκε, βρίσκονται μερικά από κορυφαία και πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των 00s (“Untitled”, “Say Hello To The Angels”, “Obstacle 1”, “NYC”, “Evil”, “C’mere” κ.ά.) ενώ το “Our Love to Admire” (2007), τους χάρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και φανατικούς οπαδούς. Τα επόμενα χρόνια, οι Interpol θα μεταμορφωθούν σε τρίο και θα κυκλοφορήσουν άλλους τρεις δίσκους με σπουδαία τραγούδια όπως τα “Lights”, “All The Rage Back Home” και “If You Really Love Nothing”.

Σήμερα, μοιάζουν να βρίσκονται σε μια ακόμη κορυφαία στιγμή της καριέρας τους αφού το περσινό, έβδομο άλμπουμ τους, “The Other Side of Make-Believe”, επιβεβαιώνει πως οι Interpol είναι ένα από πιο ξεχωριστά, συνεπή και διαχρονικά rock συγκροτήματα του 21ου αιώνα.

