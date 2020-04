Η γοητεία της συνωμοσίας: 4 ειδικοί αναλύουν το φαινόμενο της εξάπλωσης θεωριών συνωμοσίας, εν μέσω της πανδημίας

Ποια είναι τελικά τα κύρια «συστατικά» μιας «καλής», «επιτυχημένης» θεωρίας συνωμοσίας;

Άντρεα Κίτα:Μια καλή θεωρία συνωμοσίας πρέπει να είναι πιστευτή και πρέπει να βασίζεται σε κάποιου είδους αρχή. Στη λαογραφία το αποκαλούμε συχνά αυτό FOAF (friend-of-a-friend, φίλος ενός φίλου). Αυτό είναι κάτι/ κάποιος που μπορούμε να υποδείξουμε ως αξιόπιστη πηγή. Κάποιες φορές είναι ένα πρόσωπο, αλλά άλλες φορές μπορεί να είναι οργανισμός, όπως ένα αστυνομικό τμήμα ή ένα νοσοκομείο. Εάν συνδέεται με κάτι χειροπιαστό, φαίνεται πιο αξιόπιστο.

Κουασίμ Κασάμ: Οι επιτυχείς θεωρίες συνωμοσίας είναι σαν τις καλές ιστορίες. Είναι σαγηνευτικές με τον ίδιο τρόπο που οι καλές ιστορίες είναι σαγηνευτικές. Οι θεωρίες συνωμοσίας “πιάνουν” επειδή παρέχουν απλές εξηγήσεις και δίνουν στους “πιστούς” κάποιον να κατηγορήσουν για την καταστροφή.

Τζον Κουκ: Υπάρχουν επτά χαρακτηριστικά του συνωμοσιολογικού τρόπου σκέψης, που συνοψίζονται στο ακρωνύμιο CONSPIR: Contradictory (αντιφατικό) Overriding Suspicion (υπερισχύουσα υποψία) Nefarious Intent (κακόβουλη πρόθεση), Something Must Be Wrong (κάτι δεν πάει καλά), Persecuted Victim (διωκόμενο θύμα), Immune to Evidence (ανοσία στα στοιχεία), Re-interpreting Randomness (επανερμηνεία της τυχαιότητας). Είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε αυτά, καθώς αποτελούν χρήσιμο πλαίσιο όσον αφορά στον εντοπισμό αβάσιμων θεωριών συνωμοσίας.

«Πανδημία» θεωριών εν μέσω πανδημίας ή «άλλη μία από τα ίδια»;

Η πανδημία του κορονοϊού μπορεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα των τελευταίων ετών παγκοσμίως, ωστόσο δεν είναι το μόνο γεγονός που «γράφει ιστορία». Εν τέλει, συγκριτικά, «παράγει» περισσότερες ή λιγότερες θεωρίες;

Άντρεα Κίτα: Τα έχουμε δει σίγουρα όλα αυτά ξανά- αυτά που βλέπουμε τώρα είναι κυρίως τροποποιήσεις σε παλαιότερες θεωρίες συνωμοσίας και γεγονότα που χρησιμοποιούνταν ως “στοιχεία” προηγούμενων θεωριών συνωμοσίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερες, απλά είναι πιο εμφανείς τώρα, καθώς αναζητούμε περισσότερες πληροφορίες. Όταν έχουμε κενά γνώσης, προσπαθούμε να τα συμπληρώσουμε με πληροφορίες που έχουμε ήδη, οι οποίες βγάζουν νόημα. Το είδαμε αυτό κατά την κρίση του HIV/AIDS, κατά τον Έμπολα, τον SARS και τον H1N1. Πολλές από τις ιστορίες είναι ίδιες, απλά τις τροποποιήσαμε και συμπληρώσαμε λεπτομέρειες.

Τζον Κουκ:Δεν έχω ποσοτικά δεδομένα για να απαντήσω, αλλά σίγουρα η δραματική και ευρεία φύση της κρίσης του Covid-19 αποτελεί πρόσφορο έδαφος για να ανθίσουν θεωρίες συνωμοσίας. Οπότε θεωρώ ότι θα εξαπλώνονται περισσότερες θεωρίες συνωμοσίας από ό,τι συνήθως.

Οι...«αγαπημένες» θεωρίες

Κλείνοντας, κάποιοι εκ των ειδικών μας αποκάλυψαν τις...αγαπημένες τους θεωρίες συνωμοσίας:

Άντρεα Κίτα:Μου αρέσουν περισσότερο αυτές με τις “θεραπείες που υπάρχουν στο σπίτι”. Η ιδέα πως μπορείς να αντιμετωπίσεις κάτι τέτοιο με ένα κοινό οικιακό αντικείμενο είναι πανέμορφη, με όλη την απλότητά της. Μας δίνει τόση παρηγοριά να πιστεύουμε ότι η θεραπεία είναι εδώ μπροστά μας.

Κάρεν Ντάγκλας: Η “αγαπημένη” μου είναι η θεωρία συνωμοσίας για την Επίπεδη Γη. Κάποιοι που πιστεύουν σε αυτή τη θεωρία συνωμοσίας πιστεύουν πως η Αυστραλία (από την οποία κατάγομαι) δεν υπάρχει, και το βρίσκω αυτό πολύ αστείο. Φυσικά, όσοι είναι σαν εμένα και λένε ότι είναι από την Αυστραλία είναι μέρος της συνωμοσίας!

Τζον Κουκ: Έμαθα μια νέα θεωρία συνωμοσίας που ήταν τόσο εξωφρενική που ήταν σχεδόν υπέροχη- η πρόταση πως το νέο χαρτονόμισμα των 20 λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο περιέχει ένα μυστικό μήνυμα για το 5G και τον κορονοϊό.