Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνη, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ποζάρουν για μια οικογενειακή φωτογραφία εν μέσω των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 18 Αυγούστου 2025. REUTERS/Alexander Drago TPX ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Λίγες μέρες μετά τη συνάντηση κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχθηκε στην Ουάσινγκτον τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και αρκετούς ακόμα Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι συνόδευσαν τον Ουκρανό Πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Μαρκ Ρούτε και Αλεξάντερ Στουμπ θα βρίσκονται δίπλα στον Ουκρανό Πρόεδρο, σε μία προσπάθεια της Ευρώπης να μην επαναλειφθεί το «φιάσκο» της προηγούμενης επίσκεψης Ζελένσκι στις ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του σημείωσε ότι «είναι εφικτή η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας». Πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα μέτωπα».

Ο Τραμπ επισήμανε ότι θέλει να προσπαθήσει να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν και λέει ότι έχει την αίσθηση ότι θα «βρουν μια λύση». «Τελικά, αυτή είναι μια απόφαση που μπορεί να ληφθεί μόνο από τον Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας, σε συμφωνία με τον Πούτιν», συμπληρώνει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την άλλη πλευρά, δήλωσε ότι σήμερα είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» σχετικά με «ευαίσθητα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας».

01:20 Τραμπ: Αρχισα τις προετοιμασίες για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη συνάντησή του τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με άλλους Ευρωπαίους εταίρους και δήλωσε ότι άρχισε τις προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ζελένσκι μετά από μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν.

Είπε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες παρέχονται από τις ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

«Στο τέλος των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα κάνουν τις προετοιμασίες μεταξύ των δύο χωρών.

Advertisement

Νωρίτερα: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες – Μετράνε τα λόγια τους

Το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας μονοπώλησε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών αμέσως μετά τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ιστορικής συνόδου στον Λευκό Οίκο.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας και μια τριμερής συνάντηση με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ θα αποτελούσαν ένα «ιστορικό» βήμα προς τα εμπρός.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός πριν από οποιαδήποτε συνάντηση με τη Ρωσία, λέγοντας στον Τραμπ: «Ας εργαστούμε για αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία».

Advertisement

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε τις εκκλήσεις του Μερτς για κατάπαυση του πυρός και χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως θέμα ασφάλειας για όλη την Ευρώπη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα είναι «πώς να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξανασυμβεί, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για κάθε είδους ειρήνη».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να πιέσουν για τον τερματισμό των επιθέσεων κατά των υποδομών της Ουκρανίας.

Advertisement

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στην επιστροφή των απαχθέντων ουκρανικών παιδιών, προσθέτοντας: «Ως μητέρα και γιαγιά, πιστεύω ότι κάθε παιδί πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του»

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε ότι «μπορεί να προέρχεται από μια μικρή χώρα, αλλά έχουμε μακρά σύνορα με τη Ρωσία» και ότι θεωρεί ότι σε δύο εβδομάδες έχει σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την Ουκρανία από ό,τι τα τελευταία τρία χρόνια.

00:41 Αξιωματούχος Λευκού Οίκου: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην East Room

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην East Room έληξε. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Advertisement

00:38 Οι συνομιλίες Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών συνεχίζονται στο Οβάλ Γραφείο

Πηγές της ουκρανικής αντιπροσωπείας δήλωσαν στο BBC ότι οι διαπραγματεύσεις στον Λευκό Οίκο έχουν ξαναρχίσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται εκ νέου στο Οβάλ Γραφείο για τη συνέχιση των συνομιλιών.

Advertisement

00:37 Δεν θα κάνουν από κοινού δηλώσεις Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες

Οι συζητήσεις ανάμεσα σε Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες έχουν ολοκληρωθεί και δεν αναμένονται κοινές δηλώσεις. Ωστόσο, κάθε ηγέτης ενδέχεται να μιλήσει ξεχωριστά στα μέσα ενημέρωσης.

00:26 Φον ντερ Λάιεν: Είμαστε εδώ, σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας «ως σύμμαχος και φίλος» σε μια «σημαντική στιγμή», καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο.

«Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή, καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», ανέφερε.

Advertisement

We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe.



This is an important moment, as we continue to work on strong security guarantees for Ukraine and a lasting and durable peace. pic.twitter.com/FFF0Fqcq6y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025

00:27 Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου ενημέρωσε σε μήνυμα προς δημοσιογράφους ότι ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι παραμένουν στην Ουάσιγκτον για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες ενδέχεται να λάβουν νέα μορφή.

00:23 NBC: Ο Ζελένσκι θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω συνομιλίες μετά το τέλος της συνάντησης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω συνομιλίες, ακόμη και μετά το τέλος της συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών, σύμφωνα με την αμερικανική τηλεοπτική εταιρεία NBC News.

Ένας εκπρόσωπος του Ουκρανού Προέδρου δήλωσε στο NBC: «Η συνάντηση έχει λήξει, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραμείνουν προς το παρόν στην Ουάσινγκτον για να συνεχίσουν τις συνομιλίες, πιθανώς σε άλλη μορφή».

00:19 Λευκός Οίκος: Τέλος στη συνάντηση Τραμπ–Ευρωπαίων, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η συνάντηση του Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε, αλλά οι ηγέτες παραμένουν στο κτίριο για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, πιθανώς σε διαφορετική μορφή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Σερχίι Νικιφόροφ, σύμφωνα με το CNN.

00:18 Ακυρώθηκε η συνέντευξη του Ζελένσκι στο Fox News

Πηγές της ουκρανικής αντιπροσωπείας στον Λευκό Οίκο ανέφεραν επίσης στο BBC ότι η προγραμματισμένη συνέντευξη του Ζελένσκι στο Fox News ακυρώθηκε.

00:16 Τραμπ και Ζελένσκι συνεχίζουν τις συνομιλίες

Πηγές της ουκρανικής αντιπροσωπείας στον Λευκό Οίκο ανέφεραν στο BBC ότι οι πρόεδροι Τραμπ και Ζελένσκι παραμένουν στο κτήριο για περαιτέρω συνομιλίες – «ενδεχομένως σε διαφορετική μορφή».

00:14 BBC: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Πηγές της ουκρανικής αντιπροσωπείας στον Λευκό Οίκο ανέφεραν στο BBC ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών έχουν ολοκληρωθεί.

00:11 Μετά το τηλεφώνημα Τραμπ στον Πούτιν θα συνεχιστούν οι συνομιλίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Reuters.

Την πληροφορία μετέδωσε πρώτη η γερμανικό Bild.

00:03 Ο Μακρόν πρότεινε τετραμερή για την Ουκρανία με συμμετοχή της Ευρώπης

Ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, τη σύγκληση μελλοντικής τετραμερούς συνάντησης για την Ουκρανία με τη συμμετοχή και της Ευρώπης.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την ιδέα της τριμερούς ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Ουκρανία, αλλά υπογράμμισε ότι για τα ζητήματα ασφαλείας απαιτείται ευρωπαϊκή συμμετοχή: «Όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε για ολόκληρη την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Γι’ αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι εδώ με την Ουκρανία».

23:54 Λευκός Οίκος: Ουδέν σχόλιο σε σχέση με την πληροφορία του γερμανικού δημοσιεύματος

Σύμφωνα με ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, δημοσιογράφοι που βρίσκονται στον Λευκό Οίκο ρώτησαν για την πληροφορία της Bild, με την ενημέρωση που έχουν να αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένα σχόλιο σχετικά με το εν λόγω δημοσίευμα.

23: 41 Ο Τραμπ διακόπτει τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να καλέσει τον Πούτιν

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε την κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο προκειμένου να τηλεφωνήσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνεχιστεί αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του.

23:35 Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι εξετάζουν τον χάρτη με τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία

Before heading over to the Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the @WhiteHouse… pic.twitter.com/720okDltQh — Dan Scavino (@Scavino47) August 18, 2025

23:34 CNN: Ο Πούτιν δεν ήταν στον Λευκό Οίκο, αλλά η φωνή του ακούστηκε

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν παρευρέθηκε στο τραπέζι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα το απόγευμα στον Λευκό Οίκο, αλλά η παρουσία του ήταν αισθητή.

«Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό, είχα πάντα μια εξαιρετική σχέση μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του. «Νομίζω ότι και ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να βρει μια απάντηση. Θα το δούμε».

Ακόμη και όταν ο Τραμπ ακούστηκε σαν να μιλούσε σαν τον Πούτιν, λίγοι από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα τον ανέφεραν ονομαστικά. Ενώ ο Ρώσος ηγέτης βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο – και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τύχη της Ουκρανίας – παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα αν ο Πούτιν είναι τόσο επικεντρωμένος στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας όσο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως σύντομα θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Νομίζω ότι είναι ζήτημα του πότε», είπε ο Τραμπ, «όχι το αν», σχετικά με την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Αλλά το ερώτημα του «πότε» θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη, είναι ένα ερώτημα που υποδηλώνει πολλά. Θα δείξει τον βαθμό στον οποίο ο Πούτιν είναι σοβαρός όσον αφορά τη διαπραγμάτευση του τερματισμού του πολέμου ή αν απλώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, όπως υποψιάζονται πολλοί επικριτές.

Ο Τραμπ έδωσε έναν αισιόδοξο τόνο, αλλά άφησε στον εαυτό του περιθώριο για απογοήτευση. «Είναι πιθανόν να μην μπορέσει να γίνει (σ.σ. η ειρήνη). Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να γίνει», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτό είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις»

23:28 «Επιδιώκοντας την ειρήνη» – Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που απαθανάτισε την συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη συνάντηση των δύο ηγετών που συζητούν για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία.

23:01 BBC: Η στρατηγική που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Το βασικό σημείο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής, όπως φάνηκε στις δημόσιες δηλώσεις, είναι η διασφάλιση της αμερικανικής δέσμευσης για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Σχεδόν κάθε Ευρωπαίος ηγέτης το ανέφερε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο – με ορισμένους να προσπαθούν να υποδείξουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη συμφωνήσει σε μεγαλύτερη εμπλοκή.

Υπήρξαν επίσης πολλές κολακείες. Η Ιταλίδα πρόεδρος Τζόρτζια Μελόνι είπε στον Τραμπ «κάτι άλλαξε χάρη σε εσάς». Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο που άνοιξε δρόμο για διαπραγματεύσεις με τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

Αν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο για το πώς να χειριστεί κανείς τον Τραμπ – ένα που περιλαμβάνει κολακεία και επιμονή – αυτό χρησιμοποιήθηκε πλήρως σήμερα το απόγευμα, επισημαίνει.

22:48 Οι δηλώσεις Τραμπ και ευρωπαίων ηγετών πριν τη μεταξύ τους συνάντηση

President Trump Participates in a Multilateral Meeting with European Leaders https://t.co/RxlsmwMTcf — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025

22:44 Ο Ρούττε επαινεί τον Τραμπ για το ξεμπλοκάρισμα των σχέσεων με τον Πούτιν και χαιρετίζει το σχέδιο εγγύησης ασφάλειας

22:14 Στάρμερ: Πρέπει να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Αν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ότι η πρόοδος αυτής της συνάντησης θα είναι η τριμερής θα σημαίνει ότι τα σημα

22:12 Μακρόν: Όλοι σε αυτό το τραπέζι είναι υπερ της ειρήνης. Μόνος τρόπος να επιλυθεί το πρόβλημα είναι μια τριμερής συνάντηση. Μιλάμε για την ασφάλεια όλης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Προκειμένου να έχουμε

Στην τοποθέτησή του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τις συνομιλίες και πρόσθεσε ότι, ενώ η τριμερής συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι σημαντική, θα πρέπει να ακολουθήσει και μια «τετραμερής» σύνοδος κορυφής.

Δεν είναι σαφές αν ο Μακρόν εννοεί μια συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει μόνο η Γαλλία ή αν εννοεί ότι το ΝΑΤΟ, την ΕΕ ή η Συμμαχία των Προθυμών θα πρέπει να είναι το τέταρτο μέλος.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι αυτό είναι απαραίτητο, καθώς «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφάλειας, μιλάμε για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Μια εγγύηση που ο Μακρόν θέλει σαφώς να προκύψει από οποιαδήποτε συμφωνία είναι ότι η Ουκρανία θα μπορεί να έχει έναν «αξιόπιστο» στρατό για «τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες».

Είπε ότι αυτό θα συνοδεύεται από τη δέσμευση των Ευρωπαίων ηγετών που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι σίγουρος ότι «οι Ευρωπαίοι έχουν πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι έχουν το μερίδιό τους στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, αλλά η δική τους ασφάλεια διακυβεύεται σαφώς σε αυτή την κατάσταση».

22:10 Μελόνι: Κάτι αλλάζει χάρη σε εσάς, στο αδιέξοδο. Αν θέλουμε να πετύχουμε την ειρήνη αυτό πρέπει να το κάνουμε ενωμένοι. Προφανώς μπορείτε να βασιστείτε στην Ιταλία, είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας.

22:08 Μερτς: Ολοι θα θέλαμε να δούμε κατάπαυση του πυρός

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «χρήσιμη» τη συνάντηση, προσθέτοντας όμως ότι «τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα». Ο ίδιος σημείωσε ότι «όλοι θα θέλαμε να δούμε κατάπαυση του πυρός».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι οι «εγγυήσεις ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντικές» στο πλαίσιο των συζητήσεων για την Ουκρανία.

22:06 Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ μαζί σας για μια ειρήνη διαρκείας στην Ουκρανία

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, λέγοντας ότι «είναι πολύ σημαντικές».

22:04 Ρούτε: Αν παίξουμε τα χαρτιά μας καλά, θα δώσουμε τέλος στον πόλεμο

22: 01 Ζελένσκι: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν «ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας».

Τόνισε πως «όλοι μας θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να σταματήσει η Ρωσία», υπογραμμίζοντας ότι είναι «σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα στο θέμα της ασφάλειας».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει να οργανώσει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή Ουκρανίας και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία θα ήταν χαρούμενη αν ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν παρών».

21: 58 Τραμπ: Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, κι αυτός είναι να τελειώσουμε τους σκοτωμούς

“Είχα μια ευχάριστη συζήτηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μίλησα το πρωί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα μιλήσω και μετά. Ίσως θα έχουμε μια σπουδαία συνάντηση στο μέλλον.”

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να αποδεχθεί ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας, τονίζοντας πως «θα εξετάσουμε ποιος θα κάνει τι». Εξέφρασε αισιοδοξία ότι «συλλογικά θα φτάσουμε σε μια συμφωνία για να αποτραπεί νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας».

Πρόσθεσε ότι πρέπει επίσης να τεθεί στο τραπέζι το ζήτημα των «πιθανών ανταλλαγών εδαφών», ενώ σημείωσε ότι «όλοι θα προτιμούσαμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός όσο εργαζόμαστε για μια διαρκή ειρήνη».

Διευκρίνισε πάντως ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό δεν συμβαίνει», αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι «μια συμφωνία ειρήνης στο τέλος είναι εφικτή».

21:54 Η διάταξη με την οποία κάθισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες γύρω από τον Τραμπ

Ο Τραμπ έχει απέναντι του τον Ζελένσκι. Δίπλα του η Μελόνι από τη μία και ο Μακρόν από την άλλη.

Ο Τραμπ καλωσόρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες, τόνισε ότι θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί λύση και επανέλαβε ότι θα τηλεφωνήσει στον Πούτιν μετά το τέλος της συνάντησης.

21:49 Η «οικογενειακή φωτογραφία» του Τραμπ, του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών

Αμέσως μετά το τέλος της κατ’ ιδίαν συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι, οι δύο άνδρες συνάντησαν τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αρχικώς έβγαλαν τη λεγόμενη «οικογενειακή φωτογραφία» και κατόπιν μετέβησαν στην αίθουσα όπου θα συνεδριάσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο.

20:20 Κοινές δηλώσεις Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ντόναλντ Τραμπ: «Εμείς θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει με ένα τρόπο που θα είναι ωφέλιμος και για τις δύο πλευρές. Ο λαός της Ουκρανίας έχει υποφέρει πολύ»

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία. Θέλουμε τη βοήθεια των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων. Ευχαριστούμε γι αυτό τον Πρόεδρο Τραμπ. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερη μία τριμερής συνάντηση.

Τραμπ: «Δε μιλάμε για μία ειρήνη των δύο ετών. Δε θέλουμε παρόμοιο πόλεμο ξανά. Αν πετύχουμε μία συμφωνία θα είναι για σταθερή ειρήνη. Εχουμε μαζί μας 7 ηγέτες μεγάλων χωρών…Ο πόλεμος θα τελειώσει, δεν ξέρω να σας πω πότε αλλά θα τελειώσει. Και ο κύριος Πούτιν θέλουμε να βοηθήσει σε αυτό. Εχουμε δώσει τέλος σε 6 πολέμους και πετύχαμε ένα ισχυρότατο πλήγμα στο Ιράν. Για όλους αυτούς τους λόγους αισθάνομαι σίγουρος. Εχουμε 7 ισχυρούς φίλους και θα ακούσουμε τις προτάσεις τους. Το σίγουρο είναι ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε ειρήνη. Ελπίζω να καταλήξουμε αμέσως σε αυτή την ειρήνη και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα ικανοποιηθεί.»

Ζελένσκι: «Είμαστε βεβαίως ανοιχτοί να γίνουν εκλογές στη χώρα μας. Και πρέπει να υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας. Χρειαζόμαστε κατάπαυση πυρός ώστε όλοι να ψηφίσουν με ελεύθερο τρόπο.»

Τραμπ: «Εχουμε πολλούς οι οποίοι θεωρούν ότι όποια συμφωνία θα είναι κακή συμφωνία. Το επίπεδο του μίσους και της εχθρότητας είναι απίστευτο στα Μέσα. Πολλοί από αυτούς δε γράφουν για τα θετικά βήματα που γίνονται. Δε γράφουν για σημαντικές πρωτοβουλίες. Αλλά ό,τι και αν κάνω, όποια συμφωνία και αν κάνω δεν αναγνωρίζεται. Μπορεί να μιλάνε θετικά για τον πρόεδρο Πούτιν ή τον πρόεδρο Ζελένσκι αλλά όχι για εμένα. Δέχομαι κακά σχόλια. Αλλά είναι λυπηρό, όταν κάνεις το σωστό πράγμα…»

Τραμπ: «Αν δείτε τους πολέμους που κατάφεραν να σταματήσω, δεν προηγήθηκε εκεχιερία. Εμείς θέλουμε οριστική συμφωνία για ειρήνη. Μπορεί η προσωρινή κατάπαυση πυρός να είναι εις βάρος του ενός μέρους.»

Δημοσιογράφος: Πόσα ακόμα μπορεί να δώσετε σε όπλα ή χρήματα στην Ουκρανία, Πρόεδρο Τραμπ; Και εσείς πρόεδρε Ζελένσκι, πόσα ακόμα θα ζητήσετε;

Ζελένσκι: «Θα ήθελα να πω ότι σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Όσα όπλα έχει λάβει η Ουκρανία θα τα πλήρώσει ή τα έχει πληρώσει. Υπάρχουν προγράμματα γι αυτό τον σκοπό. Δεν ξέρω πόσα χρήματα θα χρειαστούν. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για την άμυνα στον αέρα, γιατί γνωρίζει τι διαθέτει η Ρωσία.»

Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ θέλει να έχει η Ουκρανία αυτό τον εξοπλισμό, αλλά η Ουκρανία πληρώνει για τον εξοπλισμό. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ήταν εξαιρετικά κακός πρόεδρος και δεν το διαχειρίστηκε όπως όφειλε.»

20:15 Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα υποδεχθεί προσωπικά τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε μία συμβολική χειρονομία που θεωρείται σημαντική όμως, υποδέχεται ο ίδιος στο κατώφλι του Λευκού Οίκου τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελάχιστα δευτερόλεπτα στέκονται για να βγει κοινή φωτογραφία και περνούν στα ενδότερα…

19:55 Χαμόγελα στο τραπέζι των Ευρωπαίων με τον Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά ορισμένους από τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουκρανική Πρεσβεία, πριν από τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον, στις 18 Αυγούστου 2025.

19:35 Στον Λευκό Οίκο και ο Φινλανδός Πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ

19:32 Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο

Την στιγμή που κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για την μεγάλη συνάντηση με τον Τραμπ, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση στο Κίεβο. Στην ουκρανική πρωτεύουσα ακούγονται σειρήνες αεράμυνας.

19:31 «Στόχος μας η ειρήνη στην Ουκρανία», λέει ο Ζελένσκι

«Βασικός μας στόχος είναι μια διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι σημαντικό η δυναμική όλων των συναντήσεών μας να οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από τον Πούτιν να εγκαταλείψει οικειοθελώς την επιθετικότητα και τις νέες απόπειρες κατάκτησης. Γι’ αυτό η πίεση πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να είναι κοινή πίεση – από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, και από όλους στον κόσμο που σέβονται το δικαίωμα στη ζωή και τη διεθνή τάξη», έγραψε στο X ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

19:30 Άφιξη για την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι

NOW: Italian Prime Minister Giorgia Meloni arrives at the White House for historic meeting with Trump and Zelenskyy. pic.twitter.com/9DDxDHHZvX — Fox News (@FoxNews) August 18, 2025

19:24 Στον Λευκό Οίκο και ο Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας

19:20 Άφιξη Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο

Άφιξη Ρούτε στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

21:20 Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Λευκό Οίκο