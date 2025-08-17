Στιγμιότυπο από την προηγούμενη συνάντηση ανάμεσα σε Ζελένσκι και Τραμπ

Αρκετοί είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα συνοδέυσουν τον Ουκρανό Πρόεδρο στις ΗΠΑ, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, λίγες μόλις μέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Κιρ Στάρμερ, Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Μαρκ Ρούτε, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αλεξάντερ Στουμπ αναμένεται να σταθούν στο πλευρό του Ζελένσκι στη συνάντηση που θα λάβει χώρα στο Οβάλ Γραφείο και ο λόγος είναι συγκεκριμένος.

Σύμφωνα με την ανάλυση του βρετανικού Skynews, η παρουσία του Φινλανδού Προέδρου, Αλεξάντερ Στουμπ, οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι τον Μάρτιο, Τραμπ και Στουμπ ήρθαν κοντά χάρη στην κοινή τους αγάπη για το γκολφ.

Μάλιστα, ο Στουμπ δήλωσε στο παρελθόν ότι ο Τραμπ συνιστά «το μόνο πρόσωπο που μπορεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ο μόνος που φοβάται ο Πούτιν».

Να μην επαναληφθούν τα γεγονότα του Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα του Skynews, το γεγονός ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από μία ομάδα ηγετών, ενδεχομένως να συνιστά μία προσπάθεια να αποτραπεί η επανάληψη της προηγούμενης παρουσίας του στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, όπου Τραμπ, Βανς και δημοσιογράφοι «στρίμωξαν» τον Ζελένσκι με τις ερωτήσεις και με τις παρατηρήσεις που του έκαναν.

Τότε, Ζελένσκι και Τραμπ επρόκειτο να συζητήσουν για μια πιθανή εκεχειρία με τη Ρωσία καθώς και μια συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, αλλά η συνάντησή τους κατέληξε σε «φιάσκο», όταν ο κ. Βανς επέπληξε τον Ουκρανό ηγέτη, επειδή δεν ήταν αρκετά ευγνώμων για τη βοήθεια των ΗΠΑ.

Ακολούθως, χλεύασε τον Ζελένσκι επειδή δεν φορούσε κοστούμι, με τον κ. Τραμπ να προσθέτει ότι ο Ουκρανός «δεν έχει τα χαρτιά με το μέρος του αυτή τη στιγμή». Ο Ζελένσκι αποχώρησε τελικά πρόωρα από τον Λευκό Οίκο, ενώ λίγο καιρό αργότερα είπε ότι η σύγκρουση ήταν «κακή και για τις δύο πλευρές».

Στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ–Ρωσίας την Παρασκευή, ο Τραμπ έστρωσε κόκκινο χαλί στον Πούτιν, τον χειροκρότησε κατά την άφιξή του και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν μαζί στο “The Beast”, τη λιμουζίνα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ζελένσκι δεν θα έχει την υποδοχή Πούτιν

Στο δημοσίευμά του, το Skynews υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι αναμένεται να τύχει λιγότερο θερμής υποδοχής, χωρίς κόκκινο χαλί ή πτήσεις επίδειξης, ούτε χειροκροτήματα. Η ατμόσφαιρα ενδέχεται να είναι πιο επαγγελματική, με Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο κ. Στουμπ να στηρίζουν τον κ. Ζελένσκι, και η παρουσία τους ως μεσολαβητές θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή επανάληψης της σύγκρουσης στο Οβάλ Γραφείο, αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Ο Στουμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία, ενώ η Φινλανδία, μαζί με άλλες σκανδιναβικές χώρες και τα τρία κράτη της Βαλτικής, συγκαταλέγονται στους πιο σταθερούς υποστηρικτές της χώρας.

Το αν θα συνοδεύσουν τον κ. Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να επιβεβαιωθεί αργά την Κυριακή, έπειτα από τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «συμμαχίας των προθύμων».

Ο απόστρατος Γάλλος στρατηγός Ντομινίκ Τρενκάν, πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής αποστολής της Γαλλίας στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «φοβούνται πολύ μήπως επαναληφθεί η σκηνή στο Οβάλ Γραφείο και γι’ αυτό θέλουν να στηρίξουν τον κ. Ζελένσκι μέχρι τέλους».

«Πρόκειται για μια μάχη ισχύος και για μια θέση δύναμης που ίσως αποδώσει απέναντι στον Τραμπ», πρόσθεσε.

