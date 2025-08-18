Οι ηγέτες Ουκρανίας και ΗΠΑ, Β. Ζελένσκι και Ν. Τραμπ κατά την διάρκεια προηγούμενης συνάνησής του στο περιθώριος εργασιών του ΝΑΤΟ (φωτογραφία αρχείου)

Στην Ουάσιγκτον είναι στραμμένα σήμερα όλα τα βλέμματα για το κρίσιμο ραντεβού του πρόεδρου του Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόλις τρια 24ωρα μετά τη σύνοδο κορυφής του αμερικανού προέδρου με τον ρώσο ομόλογο του, Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα με θέμα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ήδη ο πρόεδρος των ΗΠΑ πριν την συνάντηση διεμήνυσε πως ο Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού όπως αναφέρει το CNBC.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Ο δε ουκρανός πρόεδρος, τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε οπριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.

Ο Τραμπ αναμένεται σήμερα να μεταφέρει στον Ζελένσκι και στην «συμμαχία των προθύμων» που απαρτίζεται από Ευρωπαίους ηγέτες τις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου, επιχειρώντας παράλληλα να χαράξει μια νέα στρατηγική για το πώς η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος.

Στην «συμμαχία των προθύμων» μετέχουν οι: Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ΓΓ ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και οι ηγέτες της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Σταρμερ.

Προγηήθήκε συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι, πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι «αν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με στόχο τον συντονισμό ενόψει της αυριανής συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία, η διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η διασφάλιση ότι η Ουκρανία αποφασίζει για την εδαφική της κυριαρχία, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας που προστατεύουν όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και τα ζωτικά σύνορα της Ευρώπης.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες – που προσεγγίζουν με σκεπτικισμό τη φιλοδοξία Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει μια γρήγορη ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου – αναμένεται να θέσουν τις βασικές και ανυποχώρητες γραμμές τους σε τρία θέματα: εγγυήσεις ασφαλείας, εδαφικές διευθετήσεις και τρόποι συνεχής υποστήριξης της Ουκρανίας.

