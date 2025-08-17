Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Vladimir Putin.

Ακόμη, αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του κ.Zelensky με τον κ.Trump στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχαν διμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες, αναχώρησαν πριν από λίγο για τις ΗΠΑ.

Τραμπ: «Μεγάλη η πρόοδος με τη Ρωσία, εξαιρετική η συνάντηση στην Αλάσκα»

«Μεγάλη είναι η πρόοδος με τη Ρωσία», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, καλώντας τον κόσμο να παραμείνει συντονισμένος και να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε την στιγμή που Ζελένσκι και Φον ντερ Λάιεν έδιναν κοινή συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, με αφορμή τη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου και των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Κριτική Τραμπ στα αμερικανικά ΜΜΕ

Σε άλλες αναρτήσεις του στο Truth Social, ο Τραμπ άσκησε κριτική στα αμερικανικά μίντια, κάνοντας λόγο για «fake news» όσον αφορά την κάλυψη της συνάντησης κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα fake news και οι συνεργάτες τους, οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία», υποστήριξε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

«Είναι απίστευτο το πώς τα fake news διαστρεβλώνουν βίαια την αλήθεια όταν πρόκειται για μένα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να πω ή να κάνω που θα τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφερθούν με ειλικρίνεια στο πρόσωπό μου. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα σχετικά με τον ηλίθιο πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει», σχολίασε ο Τραμπ σε άλλη ανάρτησή του.