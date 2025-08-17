Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, με τις διπλωματικές διεργασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και τους Ευρωπαίους της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων». Εκεί ο Τραμπ θα μεταφέρει από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου, επιχειρώντας παράλληλα να χαράξει μια νέα στρατηγική για το πώς η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι μπορεί να κλείσει το μέτωπο.

Advertisement

Advertisement

Όπως έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί, το πιο βιώσιμο σενάριο θα ήταν μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: με ποιο κόστος;

Ποιοι θα πάνε στον Λευκό Οίκο και ποια η σχέση τους με τον Τραμπ



Όπως προαναφέρθηκε, όμως, εκτός από τον Ζελένσκι, στην αμερικανική πρωτεύουσα θα βρεθεί και η «Συμμαχία των Προθύμων».

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε

.

Πρόεδρος Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Advertisement

Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς

Πρόεδρος Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ

Πρωθυπουργός Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ

Advertisement

Τι αποφάσισε η «Συμμαχία των Προθύμων» – Με κόκκινες γραμμές αύριο στον Τραμπ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι «αν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με στόχο τον συντονισμό ενόψει της αυριανής συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία, η διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η διασφάλιση ότι η Ουκρανία αποφασίζει για την εδαφική της κυριαρχία, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας που προστατεύουν όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και τα ζωτικά σύνορα της Ευρώπης.

Advertisement

Στη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα συμμετάσχουν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο καγκελάριος της Γερμανίας, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Φινλανδίας, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Βρετανίας, καθώς και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες – που προσεγγίζουν με σκεπτικισμό τη φιλοδοξία Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει μια γρήγορη ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου – αναμένεται να θέσουν τις βασικές και ανυποχώρητες γραμμές τους σε τρία θέματα:

Εγγυήσεις ασφάλειας: πρέπει να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της Ευρώπης, ενώ ήδη με δηλώσεις τους χαιρετίζουν την προθυμία του Προέδρου Τραμπ να συμβάλει σε εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 για την Ουκρανία, με τον Συνασπισμό των Προθύμων, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε., να είναι έτοιμος να αναλάβει το μερίδιό του.

Advertisement

Εδαφικά ζητήματα

Advertisement

Συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας

Διαβάστε επίσης: Μήνυμα Μητσοτάκη μετά την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις

Advertisement