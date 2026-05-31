Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους, πρόταση ενώ τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε αυτό το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.

Οι NYT δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αλλαγές που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους όρους μιας συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσινγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων του προέδρου είναι το άνοιγμα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που το τελευταίο έχει κλείσει επί της ουσίας από την έναρξη του πολέμου.

Οι νέοι όροι του Τραμπ σε αυτή την νέα πρόταση ενδέχεται να παρατείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

Αμερικανικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Τραμπ αποφάσισε να μην υπογράψει την τελευταία πρόταση συμφωνίας που βρισκόταν στο γραφείο του την Παρασκευή μετά από συνάντηση στο Situation Room (σ.σ.: Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου).

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει.

Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις

Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσινγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε την βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», δηλώνει ο επικεφαλής της ιρανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις», εξήγησε κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου μετά την επανεκλογή του στο πόστο.

Αμερικανική πυραυλική επίθεση-Σκληραίνει ο ναυτικός αποκλεισμός

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ένα φορτηγό πλοίο, υπό σημαία Γκάμπιας, που επιχειρούσε να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιό του.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) η επιχείρηση έγινε την Παρασκευή, αφού το πλοίο Lian Star δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα να τηρήσει τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

«Ένα αμερικανικό αεροσκάφος έθεσε το πλοίο εκτός λειτουργίας, εκτοξεύοντας έναν πυραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιό του. Το πλοίο δεν πλέει πλέον προς το Ιράν» αναφέρει η ανακοίνωση.

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα στο πλοίο Lian Star.

H Centcom υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «έθεσαν πέντε εμπορικά πλοία εκτός λειτουργίας» και αναχαίτισαν άλλα 116, εφαρμόζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

