Η Ρωσία φέρεται να έχει προσφερθεί να προχωρήσει σε ορισμένες εδαφικές παραχωρήσεις, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη χθεσινή είδηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να σταματήσει την επίθεση και να παγώσει τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αποδεχθεί την παράδοση του ελέγχου της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ στη Ρωσία.

Παράλληλα, πολλά διεθνή πρακτορεία μετέδωσαν ότι ο Πούτιν ζήτησε την απόσυρση της Ουκρανίας από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ. Σύμφωνα με το BBC, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν συζητήθηκαν ευρύτερες εδαφικές παραχωρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αφορούν και τις πέντε ανατολικές περιοχές όπου ο έλεγχος αμφισβητείται από τις δύο πλευρές.

Advertisement

Advertisement

Τι γνωρίζουμε για το Ντονμπάς

Η περιοχή αποτελεί πηγή εδαφικών συγκρούσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας από το 2014.

Το Ντονμπάς είναι κατά κύριο λόγο ρωσόφωνο και, μετά την κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, οι δυνάμεις που ενεργούν για λογαριασμό της Ρωσίας απέκτησαν πρόσβαση στην περιοχή σε έναν πόλεμο που δεν έληξε ποτέ.

Λίγο πριν ξεκινήσει την εισβολή του το 2022, ο Πούτιν αναγνώρισε ολόκληρο το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ ως ανεξάρτητα από την Ουκρανία, και όχι μόνο τα περιορισμένα κρατίδια που δημιουργήθηκαν από τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Μόσχα.

Η πρόταση για το «πάγωμα» της πρώτης γραμμής

Πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα τερμάτιζε τις μάχες στην υπόλοιπη πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, αν ο Ζελένσκι παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς.

Αυτό θα απαιτούσε από τον Ζελένσκι να παραδώσει μέρος του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει ακόμη καταλάβει. Θα περιλάμβανε επίσης το μεγαλύτερο μέρος της Ζαπορίζια και της Χερσόνα στο νότο, που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Τώρα, ο Γουίκτοφ λέει ότι «και οι πέντε» αυτές περιοχές ήταν υπό συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και ήταν πάντα «στο επίκεντρο της συμφωνίας».

Advertisement

Οι δηλώσεις του Γουίτκοφ

Στις πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι η Ρωσία έχει κάνει «κάποιες παραχωρήσεις» σχετικά με πέντε ουκρανικές περιοχές. Είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε επίσης να «νομοθετήσει» η Ρωσία ότι δεν θα εισβάλει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσον αφορά και τις πέντε αυτές περιοχές», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο CNN, αναφερόμενος προφανώς στο Ντόνετσκ, το Λουγκάνσκ, το Χερσόν, το Ζαπορίζια και την Κριμαία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν παρουσίασε τις απαιτήσεις του για «ανταλλαγές εδαφών» με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης συνόδου κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν πώς μετέφερε ο Τραμπ τη συνάντηση στους Ευρωπαίους ομολόγους του αργότερα.

Advertisement

Η στάση του Ζελένσκι

Παρά το γεγονός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει προσφέρει την παύση των εχθροπραξιών σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, ο Ζελένσκι εμφανίζεται κατηγορηματικός απέναντι στην πρόταση αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση, λέγοντας ότι δεσμεύεται από το Σύνταγμα της Ουκρανίας. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συζητήσει το θέμα σε τριμερή συνάντηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να παραχωρήσει τον έλεγχο της περιοχής στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

Advertisement

«Αν αποσυρθούμε σήμερα από το Ντονμπάς – τα οχυρά μας, το έδαφος μας, τα υψώματα που ελέγχουμε – θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για τους Ρώσους να προετοιμάσουν μια επίθεση», είπε.

Η πρόταση θα έρχονταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Advertisement