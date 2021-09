Εχουμε σκεφτεί πόσο καιρό έχουμε να περάσουμε πραγματικά καλά

Hello World via Getty Images

Η Κάθρην Πράις, 42χρονη συγγραφέας και σύμβουλος από τη Φιλαδέλφεια, διερευνά την ιδέα ενός «ελέγχου διασκέδασης» στο επερχόμενο βιβλίο της, Η δύναμη της διασκέδασης (The Power of Fun), στο οποίο συνιστά την τεκμηρίωση των στιγμών διασκέδασης (όχι μόνο στα κοινωνικά μέσα, αλλά σε ένα παλιό καλό σημειωματάριο ή ημερολόγιο).

Η Πράις, η οποία είχε γράψει στο παρελθόν το How to Break Up with Your Phone, αποδίδει την απώλεια χρόνου διασκέδασης στην ενασχόλησή μας με την τεχνολογία.