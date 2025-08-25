Μερικές συνήθειες βλάπτουν τα δόντια μας στον υπέρτατο βαθμό. Ας τις κόψουμε χθες!

Ας ξεχάσουμε τα γλυκά και τις φορές που παραλείψαμε το οδοντικό νήμα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα δόντια μας μπορεί να κρύβεται ακόμα και σε συνήθειες που θεωρούσαμε άκρως υγιεινές.

«Διαπιστώνω συχνά ότι η μεγαλύτερη ζημιά στα δόντια μας προέρχεται από συνήθειες που δεν καταλαβαίνουμε καν πως βλάπτουν τη στοματική μας υγιεινή», τονίζει η δρ. Πία Λεμπ, αισθητική οδοντίατρος και ιδρύτρια του Cosmetic Dentistry Center NYC.

«Και δεν πρόκειται για μεμονωμένα λάθη. Μιλάμε για μικρές, ασυνείδητες συνήθειες που επαναλαμβάνουμε καθημερινά και μπορούν αθόρυβα να φθείρουν το χαμόγελο μας», προσθέτει η οδοντίατρος Κατρίν Όστιν.

9 συνήθειες που καταστρέφουν τα δόντια περισσότερο από τη ζάχαρη

Δεν πίνουμε αρκετό νερό

Το σάλιο είναι η φυσική άμυνα των βακτηρίων μέσα στο στόμα μας. Και μόνο η επαρκής ενυδάτωση βοηθά στην παραγωγή του. Όταν το στόμα μας είναι ξηρό, τα βακτήρια αναπτύσσονται πιο εύκολα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τερηδόνας, ουλίτιδας και δυσάρεστης αναπνοής.

Αν λοιπόν δεν πίνουμε νερό και συνηθίζουμε μάλιστα να καταναλώνουμε καφέ ή ενεργειακά ποτά, ξεραίνουμε το στόμα μας χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Καλό είναι επομένως να πίνουμε νερό συστηματικά μέσα στη μέρα ακόμα κι αν δεν νιώθουμε τρομερή δίψα και να χρησιμοποιούμε στοματικά διαλύματα χωρίς αλκοόλ.

2. Πίνουμε συχνά ανθρακούχο νερό

Ακόμα και το μη αρωματισμένο ανθρακούχο νερό είναι όξινο και απειλεί να μαλακώσει το σμάλτο των δοντιών μας. Ιδίως αν το πίνουμε συχνά, τα δόντια μας παραμένουν σε συνεχή έκθεση σε οξέα, κάτι που οδηγεί σε διάβρωση και ευαισθησία. Συνεπώς, αν δεν μπορούμε να κόψουμε το ανθρακούχο νερό μαχαίρι, ας περιορίσουμε την κατανάλωση του στη μία φορά την ημέρα, κατά προτίμηση με το φαγητό.

3. Μασάμε παγάκια

Το μασούλημα πάγου ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκαλέσει μικρορωγμές στο σμάλτο των δοντιών και να οδηγήσει σε σπασίματα, φθορές και σφραγίσματα. Οπότε, μιλάμε για μια συνήθεια που αξίζει να την κόψουμε εντελώς. Άλλωστε σιγά την ευχαρίστηση.

3. Πίνουμε υπερβολικά συχνά φυσικούς χυμούς ή σφηνάκια μηλόξυδου

Αν και οι φυσικοί χυμοί και τα σφηνάκια μηλόξυδου θεωρούνται υγιεινές επιλογές, είναι ιδιαίτερα όξινα και μπορούν να βλάψουν το σμάλτο μας. Συγκεκριμένα, συστατικά όπως το λεμόνι, το λάιμ και το ρόδι συγκαταλέγονται στους πιο ύποπτους «ένοχους». Αν όμως επιμένουμε να τους καταναλώνουμε, καλό είναι να χρησιμοποιούμε καλαμάκι για να περιορίσουμε την επαφή με τα δόντια. Και αμέσως μετά την κατανάλωση ξεπλένουμε κάνοντας γαργάρες με χλιαρό νερό.

4. Τσιμπολογάμε κάθε λίγο και λιγάκι

Όταν τρώμε συνεχώς, ειδικά τροφές με ζάχαρη ή οξύ, δεν αφήνουμε χρόνο στο σάλιο μας να εξουδετερώσει τα οξέα. Έτσι το σμάλτο μας φθείρεται σταδιακά.

5. Χρησιμοποιούμε στοματικό διάλυμα με αλκοόλ

Το αλκοόλ στα στοματικά διαλύματα ξηραίνει το στόμα και διαταράσσει τη φυσιολογική μικροχλωρίδα του. Είναι προτιμότερο να διαλέγουμε προϊόντα χωρίς αλκοόλ που περιέχουν φθόριο. Μια απλή ανάγνωση στην καρτέλα με τα συστατικά του προϊόντος θα μας λύσει τα χέρια.

6. Βουρτσίζουμε τα δόντια μας αμέσως μετά το φαγητό

Όταν τρώμε, το pH στο στόμα μας πέφτει και το σμάλτο μαλακώνει. Οπότε σε αυτή τη φάση, αν βουρτσίσουμε τα δόντια μας αμέσως μετά, προκαλούμε ουσιαστική φθορά στο ήδη ευάλωτο σμάλτο. Για αυτό, μετά το γεύμα, ας περιμένουμε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το βούρτσισμα και στο μεταξύ ας ξεπλύνουμε με νερό.

7. Ξεπλένουμε με νερό την οδοντόκρεμα που έχουμε στο στόμοα μας αμέσως μετά το βούρτσισμα

Αν ξεπλένουμε το στόμα μας αμέσως αφού βουρτσίσουμε, απομακρύνουμε το φθόριο της οδοντόκρεμας, το κυρίαρχο συστατικό -ίσως και το μοναδικό- που προστατεύει το σμάλτο μας. Τι να κάνουμε αντί αυτού; Ας φτύσουμε την περίσσεια αφρού και ας αφήνουμε το φθόριο να δράσει για περισσότερο χρόνο, 1 έως 3 λεπτά.

8. Κοιμόμαστε με λάθος μαξιλάρι

Αν κοιμόμαστε με το στόμα ανοιχτό, κάτι που μπορεί να προκληθεί από ένα επίπεδο ή κακής ποιότητας μαξιλάρι, εντείνεται η ξηρότητα του στόματος και ενδέχεται να επιδεινωθεί το ροχαλητό ή η υπνική άπνοια. Οπότε ας επενδύσουμε σε ένα καλό, υποστηρικτικό μαξιλάρι για να βοηθήσουμε συν τοις άλλοις την αναπνοή και τη στοματική μας υγεία.

9. Τρώμε τα νύχια μας

Αυτή η ασυνείδητη συνήθεια στην οποία ενδίδει το 99% των ανθρώπων δεν είναι καθόλου αθώα. Το κάνουμε από νευρικότητα και αμηχανία αλλά το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να πιέζουμε τρομερά τα δόντια μας. Και ποια είναι τα ενδεχόμενα αποτέλεσμα; Η φθορά του σμάλτου, τα σπασίματα ή οι ρωγμές και η κινητικότητα των δοντιών.

ΠΗΓΗ: HuffPost com