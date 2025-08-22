Οι γυναίκες πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν επαρκή ποσότητα ωμέγα λιπαρών οξέων μέσω της διατροφής τους, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα αυτών των ενώσεων σε γυναίκες ασθενείς με Αλτσχάιμερ.

Η σύσταση προέκυψε έπειτα από ανάλυση δειγμάτων αίματος από ασθενείς με Αλτσχάιμερ και υγιή άτομα, η οποία αποκάλυψε ότι τα επίπεδα ακόρεστων λιπαρών – όπως αυτά που περιέχουν ωμέγα λιπαρά οξέα – ήταν έως και 20% χαμηλότερα στις γυναίκες με τη νόσο.

Τα χαμηλά επίπεδα δεν παρατηρήθηκαν στους άνδρες με Αλτσχάιμερ, γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως υπάρχουν διαφορές ανά φύλο στον τρόπο που εξελίσσεται και επιδρά η νόσος στον οργανισμό.

«Η διαφορά μεταξύ των φύλων ήταν το πιο σοκαριστικό και απρόσμενο εύρημα», δήλωσε η Δρ. Cristina Legido-Quigley, ανώτερη συγγραφέας της μελέτης στο King’s College του Λονδίνου, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Alzheimer’s & Dementia. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι η χαμηλή ποσότητα αυτών των ενώσεων μπορεί να είναι αιτία της νόσου, αλλά χρειαζόμαστε κλινικές δοκιμές για να το επιβεβαιώσουμε».

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι διπλάσιας συχνότητας στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. Παράγοντες όπως το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών, οι ορμονικές διαφορές και η διαφορετική ανοσολογική απόκριση μπορεί να επηρεάζουν την ανάπτυξη της νόσου.

Τι έδειξε η μελέτη

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν τα επίπεδα λιπιδίων – δηλαδή λιπαρών ενώσεων – στο αίμα 306 ατόμων με Αλτσχάιμερ, 165 με ήπια γνωστική εξασθένηση και 370 υγιών ατόμων.

Τα λιπίδια διακρίνονται σε κορεσμένα (ανθυγιεινά) και ακόρεστα (γενικά υγιεινά). Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα κορεσμένων λιπιδίων και χαμηλότερα επίπεδα ακόρεστων λιπιδίων σε σχέση με υγιείς γυναίκες — μοτίβο που δεν παρατηρήθηκε στους άνδρες.

Η Δρ. Legido-Quigley εξήγησε πως, αν οι αλλαγές οφείλονται στο ήπαρ ή στον μεταβολισμό, πιθανόν λιγότερα ωμέγα λιπαρά οξέα να φτάνουν στον εγκέφαλο των γυναικών. «Και αυτά τα λιπίδια τρέφουν τον εγκέφαλο», πρόσθεσε.

Ο ρόλος της διατροφής και των συμπληρωμάτων

Διατροφές πλούσιες σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως η μεσογειακή διατροφή, έχουν συνδεθεί εδώ και καιρό με οφέλη για την καρδιά, τον εγκέφαλο και άλλα όργανα. Μία μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι μεσήλικες με υψηλότερα επίπεδα ωμέγα-3 στο αίμα είχαν καλύτερη γνωστική λειτουργία.

Ωστόσο, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η λήψη συμπληρωμάτων ωμέγα-3 από ηλικιωμένα άτομα δεν βελτίωσε τη γνωστική λειτουργία ούτε την πνευματική ικανότητα σε όσους είχαν ήδη διαγνωστεί με άνοια.

Η Δρ. Legido-Quigley επιθυμεί να ξεκινήσει κλινική δοκιμή για να διαπιστωθεί αν τα συμπληρώματα ωμέγα-3 μπορούν να καθυστερήσουν την εμφάνιση της νόσου ειδικά σε γυναίκες με χαμηλά επίπεδα ακόρεστων λιπαρών. Εκτιμά ότι η πτώση αυτών των επιπέδων μπορεί να ξεκινά ήδη από την ηλικία των 50.

Στο μεταξύ, προτείνει οι γυναίκες να εξασφαλίζουν την πρόσληψη ωμέγα λιπαρών μέσω της διατροφής τους.