Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ: Μιούζικαλ, όπερα, χορός, rap concert. Τι θα δούμε τη σεζόν 2023-24

Πιερ Πάολο Παζολίνι, Τόμας Μπέρνχαρντ, Νάντια Μπουλανζέ, Στρέλλα, Into the Woods, The Last Five Years, Το Ερωτευμένο Σύννεφο, Underwater, Colours.