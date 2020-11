Έρευνα: Ποιες στρατηγικές είναι αποτελεσματικότερες ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού

Thomas Tolstrup via Getty Images

Η τήρηση αποστάσεων είναι γενικότερα αποτελεσματική στον περιορισμό της εξάπλωσης της Covid-19, τη στιγμή που οι «κοινωνικές φούσκες» και οι μάσκες εξαρτώνται περισσότερο από συνθήκες, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν οι καθηγητές Πολ Τάπερ και Καρολάιν Κόλιν του Πανεπιστημίου Σάιμον Φρέιζερ στον Καναδά.

Τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν μέσω μιας περιόδου που πολλές χώρες της ΕΕ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες του κόσμου βρίσκονται εν μέσω ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας, εν όψει της περιόδου των χριστουγεννιάτικων διακοπών- και ενώ αναμένονται εναγωνίως τα εμβόλια που ελπίζεται πως θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα μοντέλο για να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα μέτρων όπως οι αποστάσεις, οι μάσκες και οι αποκαλούμενες «κοινωνικές φούσκες», όταν χρησιμοποιούνταν υπό διάφορες συνθήκες.

Το σχετικό επιστημονικό άρθρο δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν την έννοια του «event R», που είναι ο εκτιμώμενος αριθμός ανθρώπων που μολύνονται από ένα άτομο σε ένα γεγονός (event).

Οι δύο ερευνητές εξέτασαν παράγοντες όπως η ένταση μετάδοσης, η διάρκεια έκθεσης, η εγγύτητα ατόμων και ο βαθμός ανάμειξης- μετά εξέτασαν ποιες μέθοδοι είναι πιο αποτελεσματικές στην αποτροπή της μετάδοσης στην κάθε περίπτωση.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από αναφορές ξεσπασμάτων σε ένα μεγάλο εύρος γεγονότων/ εκδηλώσεων/ δραστηριοτήτων, όπως όπως πάρτι, γεύματα, κλαμπ, μέσα μεταφοράς και εστιατόρια. Οι ερευνητές λένε πως οι πιθανότητες που έχει ένα άτομο να κολλήσει Covid-19 εξαρτώνται πάρα πολύ από τον ρυθμό μετάδοσης και τη διάρκεια – τον χρόνο που περνά κάποιος σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.

Τα γεγονότα κατηγοριοποιήθηκαν ως κορεσμού (υψηλή πιθανότητα μετάδοσης) ή γραμμικότητας (χαμηλή). Παραδείγματα υψηλής μετάδοσης περιλαμβάνουν χώρους όπως μπαρ, κλαμπ και συνωστισμένοι χώροι εργασίας, ενώ τα περιβάλλοντα χαμηλής μετάδοσης περιλαμβάνουν μέσα μαζικής μεταφοράς όπου χρησιμοποιούνται μάσκες, εστιατόρια με αποστάσεις και δραστηριότητες σε ανοιχτούς χώρους.

Το μοντέλο υποδεικνύει πως η τήρηση φυσικής απόστασης ήταν αποτελεσματική στη μείωση της μετάδοσης της Covid-19 σε όλα τα περιβάλλοντα, μα η αποτελεσματικότητα της «κοινωνικής φούσκας» εξαρτάται από το αν οι συνθήκες είναι υψηλής μετάδοσης ή χαμηλής.

Σε περιβάλλονται όπου υπάρχει μεγάλη ανάμειξη/ κινητικότητα κόσμου και η πιθανότητα μετάδοσης είναι υψηλή, όπως οι συνωστισμένοι εσωτερικοί χώροι εργασίας, μπαρ, κλαμπ και σχολεία, οι αυστηρές «κοινωνικές φούσκες» μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ωστόσο, οι «κοινωνικές φούσκες» φαίνονται λιγότερο αποτελεσματικές υπό συνθήκες χαμηλής μετάδοσης ή όπου υπάρχει ανάμειξη όπως σε δραστηριότητες εξωτερικών χώρων, εργασία σε γραφεία με αποστάσεις ή κίνηση με μέσα μεταφοράς όπου χρησιμοποιούνται μάσκες.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι μάσκες μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικές υπό συνθήκες κορεσμού/ υψηλής μετάδοσης (πάρτι, χορωδίες, κουζίνες εστιατορίων, συνωστισμένα γραφεία, κλαμπ και μπαρ) επειδή ακόμη και αν οι μάσκες υποδιπλασιάζουν τους ρυθμούς μετάδοσης, αυτό μπορεί να μην επηρεάζει και πολύ την πιθανότητα μετάδοσης (και ως εκ τούτου τον αριθμό των μολύνσεων).