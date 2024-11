Εργο του Κλοντ Μονέ πωλήθηκε έναντι 65,5 εκατ. δολαρίων - Η μάχη των 17 λεπτών

via Associated Press

Παραδόξως ωστόσο, η μεγαλύτερη μάχη της βραδιάς δεν δόθηκε για πίνακα, αλλά για ένα έπιπλο. Το τραπέζι «Herd of Elephants in the Trees» (2001) του François-Xavier Lalanne, κατασκευασμένο από χρυσό πατιναρισμένο μπρούντζο και γυαλί, πωλήθηκε 11,6 εκατομμύρια δολάρια, πολύ πάνω από την αρχική εκτίμησή του που ήταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Το τραπέζι διεκδίκησαν πάνω από 20 πλειοδότες.