F-35 για την Ελλάδα: Τι φέρνουν στην Πολεμική Αεροπορία και ο «γρίφος» με τα όπλα τους

Τι φέρνει το F-35 στην ΠΑ

Ειδικότερα για τις αποστολές SEAD (καταστολή αεράμυνας), όπως πχ κατά S-400 το F-35 φαίνεται εξαιρετικά αποτελεσματικό. Όπως είχε αναφέρει σε σχετική διάλεξη το 2022 στο Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης ο Βασίλης Σιταράς, στρατηγικός αναλυτής και συγγραφέας του “Comparative Analysis of F-111 and F-35 Programs: Lessons learnt from developing “common” combat aircraft for the US” οι S-400 φαίνονται να είναι σε θέση να εμπλέξουν και καταρρίψουν το F-35 όταν αυτό έχει πλησιάσει σε απόσταση μόλις 34 χλμ- κάτι που σημαίνει ότι το μαχητικό έχει τη δυνατότητα να εξαπολύσει τα όπλα του και να καταστρέψει τους S-400 από πολύ πιο πριν.