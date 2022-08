Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας: Οι ταινίες στα τρία διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας, Γιάννης Σακαρίδης και ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Γιώργος Δεμερτζής ανακοίνωσαν τις ταινίες που προκρίθηκαν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, στο Διεθνές Σπουδαστικό Πρόγραμμα αλλά και στο πρόγραμμα Διεθνές Αnimation της 45ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Δράμας, που φέτος θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 11 Σεπτεμβρίου.

Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος θα είναι ο πολυβραβευμένος Βασίλης Κεκάτος, ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα Μικρού Μήκους στο 72ο Φεστιβάλ των Καννών, με την τέταρτη μικρού μήκους ταινία του «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς».

Το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Διαγωνιστικού περιλαμβάνει 15 ταινίες απ′ όλον τον κόσμο (από την Ινδία μέχρι την Κίνα, και από την Γαλλία μέχρι την Αργεντινή). Διαγωνίζονται τρεις ελληνικές ταινίες: «Αναμνήσεις μιας εφηβικής καταιγίδας» της Σοφίας Γεωργοβασίλη, «Στο Θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου και «Under the Lake» του Θανάση Τρουμπούκη.

Στο Διεθνές Σπουδαστικό συμμετέχουν 14 ταινίες, ενώ διαγωνίζονται δύο Ελληνίδες: η Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου με το «Love you more than peanut butter» και η Σεμέλη Σαφού με το «Ό,τι απομένει».

Στο Διεθνές Animation διαγωνίζονται 20 ταινίες - ανάμεσα τους τρεις ελληνικές: «Η αξιότιμη κυρία Λιέν Μουρλέν» της Ελένης Ξουπά, «Ενδιάμεσα» της Έφης Παππά και «Μια νύχτα στο νεκροταφείο» του Στέλιου Πολυχρονάκη.

Οι κριτικές επιτροπές

Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι: Βασίλης Κεκάτος ( Σκηνοθέτης), Basim Magdy (Πειραματικός Καλλιτέχνης - Κινηματογραφιστής), Claire Diao (Διανομέας - Κριτικός Κινηματογράφου).

Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι: Αργύρης Παπαδημητρόπουλος (Σκηνοθέτης), Θέμις Μπαζάκα (Ηθοποιός), Λένα Διβάνη (Συγγραφέας).

Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Αnimation απαρτίζουν οι: Sperer Sebastien (Μέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινουμένων Σχεδίων του Annecy), Μαρία Ανεστοπουλου (Διευθύντρια προγράμματος του Platforma Video και του Φεστιβάλ Animasyros), Παναγιώτης Κυριακουλάκος (Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής Κινηματογραφίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου και παραγωγός οπτικοακουστικών και διαδραστικών έργων).

Διεθνές Διαγωνιστικό

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Ζώης, head programmer του Διεθνούς Προγράμματος, «η φετινή επιλογή περικλείει μέσα της ξεχωριστές αφηγήσεις κυρίως πάνω στην νεότητα και τα αδιέξοδα της καθημερινότητας που βιώνει ενώ παράλληλα αναζητά απεγνωσμένα την έφοδο στον ουρανό. Ρεαλιστικές και μεταφυσικές ιστορίες που ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί και μερικές φορές τολμούν να παίξουν ανέμελα με την ίδια την φόρμα του σινεμά».

“Techno, Mama”, Saulius Baradinskas (Λιθουανία)

“Foster”, Jordi Wijnalda (Oλλανδία)

“August 13th”, Ventsislav Lyubenov Sariev (Bουλγαρία)

“Memoir of a Veering Storm” («Αναμνήσεις μιας εφηβικής καταιγίδας»), Σοφία Γεωργοβασίλη (Ελλάδα)

“Bon Voyage”, Jiawen Li (Kίνα)

“The Salamander Child”, Théo Degen (Bέλγιο)

“Threatened Love”, Héctor Herce (Iσπανία)

“On Xerxes’ Throne” («Στο Θρόνο του Ξέρξη»), Eύη Καλογηροπούλου (Ελλάδα)

“The Calf”, Mostafa Vaziri (Iράν)

“Terra Incognita”, Adrian Dexter - Pernille Kjær (Γαλλία)

“Under the Lake”, Θανάσης Τρουμπούκης (Eλλάδα)

“The Saboteur”, Anssi Kasitonni (Φιλανδία)

“Cherries”, Vytautas Katkus (Λιθουανία)

“Plurabelle”, Sacha Amaral (Αργεντινή)

“Murmurs of the Jungle”, Sohil Vaidya (Iνδία)

Εκτός συναγωνισμού

“Air Hostess-737”, Θανάσης Νεοφώτιστος (Ελλάδα)

“Tea and Time”, Salah El Amri (Eλβετία)

Διεθνές Σπουδαστικό Πρόγραμμα

Σύμφωνα με τον Θανάση Νεοφώτιστο, επικεφαλής του Διεθνούς Σπουδαστικού Τμήματος, «φέτος θα δούμε ταινίες για την πολυσυζητημένη διαφορετικότητα, για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα με τις διάφορες εκφάνσεις της, για φλέγοντα πολιτικά ζητήματα, για τις ανθρώπινες σχέσεις και τη δυσκολία τους. Ταινίες που προσεγγίζουν τη θεματολογία τους με ένα τρόπο αυθεντικό, σύγχρονο και καλλιτεχνικά τολμηρό. Συναντήσαμε νέους κινηματογραφιστές που είναι άξιοι εκπρόσωποι της εποχής και της γενιάς τους και που ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να λένε κινηματογραφικές ιστορίες με την ίδια ευαισθησία και το ίδιο ενδιαφέρον. Όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα μιας καινούργιας πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ: του Σπουδαστικού Campus, που φιλοδοξεί να κάνει την Δράμα ένα χώρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για νέους κινηματογραφιστές!».

“On the Εdge”, Matteo Sanders (Aυστρία)

“Before Pandemic and War, There Were Βed Βugs and Love!”, Nuruzzaman Khan (Ινδία, Τσεχία)

“Matapacos”, Karla Riebartsch -Lion Durst (Γερμανία)

“All that Remains” ( «Ό,τι απομένει»), Σεμέλη Σαφού (Ελλάδα)

“I Should Feed my Cat”, Abram Cedra (Βέλγιο)

“An Extra Day in Prague”, Jacob Ramsay (Tσεχία)

“Darker”, Frank Van Den Bogaart (Bέλγιο)

“The Dependent Variables”, Lorenzo Tardella (Ιταλία)

“Laika & Nemo”, Jan Gadermann - Sebastian Gadow (Γερμανία)

“Lonely Fans”, David Oesch (Eλβετία)

“Corrupted”, Juan Cifuentes Mera (Χιλή)

“Any Place” , Minerva Rivera Bolaños (Mεξικό)

“Love you More than Peanut Butter”, Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου (Eλλάδα)

“After a Room”, Naomi Pacifique (Oλλανδία)

Διεθνές Animation

Όπως σημειώνει ο υπεύθυνος του προγράμματος Σπύρος Σιάκας «η επιλογή των ταινιών έγινε με γνώμονα, από τη μια μεριά, τον πλουραλισμό και την ποικιλία των τεχνικών δημιουργίας και, από την άλλη, την ιδιαίτερη προσέγγιση και την ανάδειξη συναισθημάτων και καθημερινών καταστάσεων μέσα από διαφορετικές και, πολλές φορές, απροσδόκητες οπτικές γωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα δομείται από ταινίες με τεχνικές δισδιάστατου και τρισδιάστατου, stop motion και computer animation σε θεματολογίες που προσεγγίζουν τόσο ανθρώπινες σχέσεις όσο και σημαντικά ζητήματα του πλανήτη μας, αναδεικνύοντας ποικίλα και περίπλοκα συναισθήματα. Βασικός στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή του κοινού της Δράμας στην θέαση των ταινιών animation, μπαίνοντας στον κόσμο των ιστοριών και κατανοώντας σε βάθος της αρχές αυτής της μορφής τέχνης».

“Spirit of the forest”, Nandini Rao -Nipura Rao -Kalp Sanghvi (Iνδία)

“Brother nature”, Sophie Bird (Ηνωμένο Βασίλειο)

“Hi! How are you?”, Gaia Grandin-Mendzylewski (Γαλλία)

“Idodo”, Ursula Ulmi (Eλβετία)

“Farm well”, Pepijn Robben-Lucas De Man (Oλλανδία)

“Mouse house”, Timor Leder (Σλοβενία)

“The perfect fit”, Meinardas Valkevicius (Λιθουανία)

“Autosaurus rex”, Marcel Barelli (Eλβετία)

“Gut feelings”, Vanesa S. Valliere - John Gregorio (HΠΑ)

“Miriam”, Radu Nicolae (Ρουμανία)

“The incredible Mrs Lien Mourlen” («Η αξιότιμη κυρία Λιέν Μουρλέν») Eλένη Ξουπά (Ελλάδα)

“Meal on the plate”, Chenglin Xie (HΠΑ)

“Hysteresis”, Robert Seidel (Γερμανία)

“Little smasher”, Gilles Cuvelier (Γαλλία)

“Bardo” , Aisling Conroy (Ιρλανδία)

“In between” («Ενδιάμεσα»), Έφη Παππά (Eλλάδα)

“The garbage man”, Laura Goncales (Πορτογαλία)

“The pink jacket”, Monika Santos (Πορτογαλία)

“My father’s damn camera!”, Milos Tomic (Σλοβενία)