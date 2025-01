«Flight Risk» σε σκηνοθεσία Μελ Γκίμπσον - Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ σε ρόλο ψυχωτικού δολοφόνου

via Associated Press

Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει το «The Passion of the Christ: Resurrection», το πολυαναμενόμενο σε δύο μέρη σίκουελ του «The Passion of the Christ». Το σενάριο υπογράφει ο Ράνταλ Γουάλας με τον Τζιμ Καβίζελ να επιστρέφει στον ρόλο του Ιησού.