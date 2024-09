«Τα Πάθη του Χριστού»: Ο Μελ Γκίμπσον στη Μάλτα για το σίκουελ της ταινίας

via Associated Press

Φαίνεται ότι τα πράγματα τελικά προχωρούν όσον αφορά την ταινία του Μελ Γκίμπσον « Passion of the Christ: Resurrection » -για την οποία ακούσαμε πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του μακρινού 2020.

Το σίκουελ της ταινίας «The Passion of the Christ» (2004), που παρότι δίχασε τους κριτικούς ήταν μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών, καθυστέρησε κυρίως λόγω αλλαγών στο σενάριο, αλλά πλέον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, είναι πρακτικά έτοιμη για γύρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το World of reel, πιθανότατα η παραγωγή θα ξεκινήσει στις αρχές του 2025, μετά την ολοκλήρωση της προώθησης του «Flight Risk», της νέας ταινίας του Γκίμπσον, τον Ιανουάριο.