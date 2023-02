ΦΝΘ: 237 ντοκιμαντέρ, παγκόσμιες πρεμιέρες, οι ταινίες έναρξης και λήξης, τα αφιερώματα

Ενώ ο επικεφαλής του προγράμματος Γιώργος Κρασσακόπουλος, τόνισε ότι συνολικά στη φετινή διοργάνωση θα προβληθούν 72 ελληνικά ντοκιμαντέρ, μεγάλου και μικρού μήκους. «Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ αποτελεί προτεραιότητά μας και θα ενισχυθεί μέσα από τις δράσεις του Φεστιβάλ. Μάλιστα, η ταινία Αγέλαστος Πέτρα του Φίλιππου Κουτσαφτή θα είναι η καθολικά προσβάσιμη ταινία του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί στο Ολύμπιον και on line, ενώ πριν, ο σκηνοθέτης θα παρουσιάσει ένα μικρό απόσπασμα από τη νέα του ταινία “Οι Ελευσίνιοι”».

Το σποτ αφιερωμένο στα χέρια και η αφίσα εμπνευσμένη από την καρδιά

Ταινίες έναρξης και λήξης και αφιερώματα

Άλλωστε, όπως σημείωσε, από το 2018 η ταινία που κερδίζει χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, βρίσκει αυτόματα θέση στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, όπως έγινε με την ταινία A House Μade of Splinters του Σάιμον Λέρενγκ Βίλμοντ, η οποία κέρδισε πέρυσι τον Χρυσό Αλέξανδρο και τώρα είναι ανάμεσα στις πέντε ταινίες που διεκδικούν το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Νέες δράσεις και συνέργειες στην πιο δυναμική αγορά της ΝΑ Ευρώπης

Ενδεικτικά ανέφερε τα εξής: «Στο Thessaloniki Pitching Forum συμμετέχουν 14 πρότζεκτ στην πλατφόρμα συμπαραγωγών και συγχρηματοδότησης για δημιουργικά, τηλεοπτικά και new media ντοκιμαντέρ στο στάδιο της ανάπτυξης. Τα Docs in Progress θα παρουσιάσουν 11 ταινίες από τη ΝΑ Ευρώπη και τη Μεσόγειο πριν την ολοκλήρωσή τους, οι οποίες αναζητούν συμπαραγωγούς, διανομείς, εκπροσώπους πωλήσεων και φεστιβάλ. Το Agora Lab είναι ένα εργαστήριο ανάπτυξης, στο οποίο ειδικοί του ντοκιμαντέρ, διεθνούς φήμης, προσφέρουν δωρεάν καθοδήγηση σε Έλληνες σκηνοθέτες με ταινίες που βρίσκονται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Το πρόγραμμα Meet the Future ανακαλύπτει και συστήνει στους επισκέπτες ανερχόμενα ταλέντα του ντοκιμαντέρ στηρίζοντας κινηματογραφιστές από την ευρύτερη περιοχή μας. Τα Agora Talks θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα και όλους τους διαπιστευμένους του φεστιβάλ. Γνωστοί επαγγελματίες θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους πάνω σε θέματα που αφορούν την κινηματογραφική κοινότητα όπως η χρηματοδότηση, η δικτύωση και η χρήση του ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικό εργαλείο προς μαθητές. Στο Doc Counseling που προσφέρει ιδιωτικές συμβουλευτικές συναντήσεις σε Έλληνες και ξένους δημιουργούς θα μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον όλοι σκηνοθέτες και παραγωγοί που θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη».