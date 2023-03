ΦΝΘ: Αυλαία χωρίς τελετή λήξης, ο Χρυσός Αλέξανδρος στο «Κάτω από τον ουρανό της Δαμασκού»

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Newcomers

Τέλος, ειδική μνεία κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Ladies in Waiting» της Ιωάννας Τσουκαλά .

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού >>Film Forward

Βραβείο Immersive

Το διαγωνιστικό τμήμα «Immersive: All Around Cinema» αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τον Χρυσό Αλέξανδρο για την καλύτερη ταινία του τμήματος, ο οποίος συνοδεύεται από 2.000 ευρώ, κέρδισε η ταινία «Συσκότιση» του Οντρζέι Μόραβετς .

Βραβεία Podcast

Βραβείο - υποτροφία ENS Louis Lumière – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Βραβείο Mermaid

Βραβείο της Βουλής Των Ελλήνων

Βραβεία ΕΡΤ

Το Βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, δόθηκε στο ντοκιμαντέρ «The Man With The Broken Arm», σε σκηνοθεσία Αθανάσιου Βασιλείου .

Βραβεία Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Επίσης, το ΕΚΚ χορηγεί και φέτος χρηματικό βραβείο, αξίας 3.000 ευρώ, σε ταινία τεκμηρίωσης που συμμετείχε στο τμήμα Docs in Progress, το οποίο δόθηκε στο πρότζεκτ «Ιερά Οδός ~ 21 χλμ», σε σκηνοθεσία Νικολέτας Παράσχη .

Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας

Βραβεία Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI)

Βραβείο ΠΕΚΚ

Βραβείο WIFT GR

Το Βραβείο WIFT GR απονέμεται από το ελληνικό παράρτημα του WIFT (Women in Film & Television - Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση) σε γυναίκα δημιουργό ταινίας, επιλεγμένης για το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο κέρδισε η Τούντε Σκόβραν για το ντοκιμαντέρ «Τι δεν είμαι».

Βραβείο WWF Ελλάς

Βραβείο απονέμει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στην καλύτερη ταινία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και το οποίο κατέκτησε το ντοκιμαντέρ «Mighty Afrin: In the Time of Floods» του Άγγελου Ράλλη.