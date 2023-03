Το 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ματαιώνει και την τελετή λήξης

Tο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης συνεχίζεται στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ως ένδειξη σεβασμού το Φεστιβάλ ακύρωσε από την πρώτη στιγμή την τελετή έναρξης και τις εορταστικές του εκδηλώσεις. Στο ίδιο πνεύμα αποφασίστηκε η ματαίωση και της τελετής λήξης και απονομής των βραβείων της διοργάνωσης. Όσοι βραβευμένοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη θα παραλάβουν τα βραβεία τους από την ομάδα του Φεστιβάλ σε μία ανεπίσημη συνάντηση και στη συνέχεια τα βραβεία θα ανακοινωθούν μέσω δελτίου Τύπου που θα σταλεί στους δημοσιογράφους την Κυριακή 12 Μαρτίου και ταυτόχρονα θα δημοσιευτεί στο site του Φεστιβάλ, filmfestival.gr.



Πριν από την προβολή της ταινίας My Pet and Me, την Κυριακή στις 19:00 στο Ολύμπιον θα προηγηθεί ένας σύντομος χαιρετισμός της Γενικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ Ελίζ Ζαλαντό και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Ορέστη Ανδρεαδάκη.