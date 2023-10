Gotham Awards: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Past Lives Courtesy of Twenty Years Rights

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Gotham Awards 2023, που θα απονεμηθούν στις 27 Νοεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.

Είκοσι ταινίες μεγάλου μήκους, 11 τηλεοπτικές σειρές και 30 ερμηνείες θα διεκδικήσουν τα βραβεία σε 10 κατηγορίες, με τα «All of Us Strangers», «Passages» και «Past Lives» να έχουν αποσπάσει τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Παρά το γεγονός ότι τα Gotham Awards που τιμούν το ανεξάρτητο σινεμά, αφαίρεσαν εφέτος το όριο του προϋπολογισμού ως προϋπόθεση στις συμμετοχές, καθιστώντας κατάλληλες προς υποψηφιότητα ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού όπως τα φιλμ «Oppenheimer», «Napoleon», «The Color Purple» και «Killers of the Flower Moon», σύμφωνα με το IndieWire, καμία από τις παραπάνω ταινίες δεν εξασφάλισε υποψηφιότητα.

Πάντως, όσον αφορά τα blockbuster ο Ράιαν Γκόσλινγκ έλαβε υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερου Β΄ Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Barbie», ενώ η Λίλι Γκλάντστοουν, πρωταγωνίστρια στο «Killers of the Flower Moon», έλαβε υποψηφιότητα αλλά για τον ρόλο της σε άλλη ταινία.

Επίσης, το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου είναι υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται από επιτροπές κριτικών κινηματογράφου και τηλεόρασης, δημοσιογράφων, προγραμματιστών φεστιβάλ και curators ταινιών. Για τους νικητές αποφασίζουν ξεχωριστές επιτροπές σεναριογράφων, σκηνοθετών, ηθοποιών, παραγωγών, μοντέρ που συμμετέχουν άμεσα στη δημιουργία ταινιών.

Οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Passages

Past Lives

Reality

Showing Up

A Thousand and One

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

Poor Things

Tótem

The Zone of Interest

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

20 Days in Mariupol

Against the Tide

Apolonia, Apolonia

Four Daughters

Our Body

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης

Raven Jackson, All Dirt Roads Taste of Salt

Georgia Oakley, Blue Jean

Michelle Garza Cervera, Huesera

Celine Song, Past Lives

A.V. Rockwell, A Thousand and One

Καλύτερο Σενάριο

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

May December

R.M.N.

The Zone of Interest

Καλύτερος Α΄ Ρόλος

Aunjanue Ellis-Taylor, Origin

Lily Gladstone, The Unknown Country

Greta Lee, Past Lives

Franz Rogowski, Passages

Babetida Sadjo, Our Father, The Devil

Andrew Scott, All of Us Strangers

Cailee Spaeny, Priscilla

Teyana Taylor, A Thousand and One

Michelle Williams, Showing Up

Jeffrey Wright, American Fiction

Καλύτερος Β΄ Ρόλος

Juliette Binoche, The Taste of Things

Penélope Cruz, Ferrari

Jamie Foxx, They Cloned Tyrone

Claire Foy, All of Us Strangers

Ryan Gosling, Barbie

Glenn Howerton, BlackBerry

Sandra Hüller, The Zone of Interest

Rachel McAdams, Are You There God? It’s Me, Margaret

Charles Melton, May December

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Καλύτερη Νέα Σειρά - Κάτω από 40 λεπτά

Beef

High School

I’m A Virgo

Rain Dogs

Swarm

Καλύτερη Νέα Σειρά - Πάνω από 40 λεπτά

Ann Rice’s Interview With a Vampire

Dead Ringers

The English

The Last of Us

A Small Light

Telemarketers

Καλύτερη Ερμηνεία σε Νέα Τηλεοπτική Σειρά

Jacob Anderson, Anne Rice’s Interview with The Vampire

Dominique Fishback, Swarm

Jharrel Jerome, I’m A Virgo

Natasha Lyonne, Poker Face

Bel Powley, A Small Light

Bella Ramsey, The Last of Us

Chaske Spencer, The English

Rachel Weisz, Dead Ringers

Ali Wong, Beef

Steven Yeun, Beef