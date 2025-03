«House of David»: Και δεύτερη σεζόν για τη βιβλική σειρά που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Εκτός από τον Μάικλ Ισκάντερ, στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Ali Suliman (Jack Ryan, Arthur the King) ως βασιλιάς Σαούλ, η Ayelet Zurer (Angels And Demons, Man Of Steel) ως βασίλισσα Αχινοάμ, η έμπιστη σύζυγος του Σαούλ, ο Stephen Lang (Avatar: The Way of Water, Don’t Breathe) ως προφήτης Σαμουήλ και ο Martyn Ford (Mortal Kombat 2, The Sandman) ως Γολιάθ.