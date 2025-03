«Materialists»: Πέδρο Πασκάλ και Κρις Έβανς διεκδικούν την Ντακότα Τζόνσον

View this post on Instagram

Από τις πιο πρόσφατες δουλειές της Τζόνσον ήταν η ταινία «Madame Web» της Marvel, ενώ ο Έβανς πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντουέιν Τζόνσον στην ταινία «Red One». Ο Πασκάλ εμφανίστηκε στο «Μονομάχος II», ενώ αναμένεται και η κυκλοφορία του «The Fantastic Four: First Steps» στο οποίο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.