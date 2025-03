Τζορτζ Σμάιλι: Ο διάσημος κατάσκοπος του Τζον Λε Καρέ έρχεται στη μικρή οθόνη

via Associated Press

Το «Legasy of Spies» θα βασιστεί στα «The Spy Who Came in from the Cold» (Ο Κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο), «Tinker Tailor Soldier Spy» (Και ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι) και «The Honorable Schoolboy» (Ο Εντιμότατος Μαθητής), όπως επίσης και σε ένα αδημοσίευτο βιβλίο του Λε Καρέ. Οι Στίβεν Κόρνγουελ και Κλαρίσα Ίνγκραμ υπογράφουν το σενάριο της σειράς. Όλα τα βιβλία του κυκλοφορούν μεταφρασμένα και στα ελληνικά.