Πρώτο τρέιλερ από το «The Fantastic Four: First Steps» - Καλώς ήρθατε στα 60s

Το reboot με Πέδρο Πασκάλ ως Mr. Fantastic, Βανέσα Κίρμπι ως Invisible Woman, Τζόζεφ Κουίν ως Human Torch και Έμπον Μος Μπάκραχ ως The Thing, διαδραματίζεται σε ένα ρετροφουτουριστικό Μανχάταν της δεκαετίας του 1960, που μπορεί να μην είναι η Νέα Υόρκη όπως τη γνωρίζουν οι φαν του MCU.

Το τρέιλερ δίνει μια πρώτη γεύση από τη ζωή των ηρώων πριν και μετά την απόκτηση των δυνάμεών τους, αλλά κυρίως, υπογραμμίζει τη σημασία των Fantastic Four ως μονάδα: «Ό,τι κι αν μας επιφυλάσσει η ζωή, το αντιμετωπίζουμε μαζί - ως οικογένεια», όπως λέει η Κίρμπι στο τρέιλερ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, οι Fanstastic Four καλούνται να βρουν τις ισορροπίες μεταξύ του ρόλου τους ως ήρωες και ως μέλη των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αδηφάγο διαστημικό θεό, τον Galactus (Ραλφ Ίνεσον) και την αινιγματική αγγελιοφόρο του, Silver Surfer (Τζούλια Γκάρνερ).

Δημιούργημα του συγγραφέα Σταν Λι και του σκιτσογράφου Τζακ Κίρμπι, οι Fantastic Four έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο ιστορικό τεύχος The Fantastic Four #1 (Νοέμβριος 1961) και αποτέλεσαν τη βάση για να αναδειχθεί η Marvel Comics από μικρό τμήμα εταιρίας περιοδικών σε μεγάλη εταιρία ψυχαγωγίας.